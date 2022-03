El Bitcoin cobra un nuevo impulso y Ethereum supera los u$s3000

El Bitcoin avanza a paso firme y renueva los intentos de alcanzar su zona de resistencia en los u$s45.000. Este martes, la líder de las criptomonedas sorprende con una suba de casi el 3% y vuelve a cobrar impulso. Sin embargo, los expertos anuncian que pese a las buenas sensaciones, hasta que no toque los u$s45.000, las subas no se consideran un cambio de tendencia. Por su parte, Ethereum sube 3% y logra superar los u$s3000 por primera vez desde el 1 de marzo.



Ethereum se encuentra en un nuevo hito de su historia. Una de las actualizaciones más esperadas es el próximo cambio de protocolo en el que se basa la red Ethereum que pasará del actual modelo prueba de trabajo (Proof of Work- Pow-) al modelo prueba de participación (Proof of Stake - Pow-). "The Merge" ("el acoplamiento) como se lo conoce a este cambio, ya tuvo sus primeras pruebas que dieron un resultado positivo.

Se realizó el 15 de marzo y es el último de este tipo de ensayos antes de desplegar la fusión definitiva, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año, sin fecha concreta ni otra referencia por parte de la Ethereum Foundation.

La buena marcha de los desarrollos y las pruebas “hace que el cambio sea más probable que nunca”, indica Simon Peters, analista de eToro. Y ha desatado el optimismo de los inversores del ether -el token de Ethereum-, que ya lanzan todo tipo de predicciones para su precio: 10.000 o 20.000 dólares se ven alcanzables en el corto plazo, ya que la propia actualización hará que aumente la demanda de ethers debido a la mayor velocidad de las transacciones y a la disminución de los costos que implica. Además, los expertos destacan que la mayoría de los tokens criptográficos existentes ya se despliegan sobre la blockchain de Ethereum, lo que significa que esta actualización también tendrá un efecto positivo sobre ellos.

Si bien una de las principales características del ‘Merge’ es el cambio del actual algoritmo de consenso, implica diversas mejoras destinadas a hacer que Ethereum sea más rápido y escalable. El precio del Ether respondió con subas hasta los u$s3.000 y Peters indica que el cambio de protocolo “potencialmente vuelve el criptoactivo más propenso a la deflación, lo que podría tener un efecto positivo adicional en el precio.

Criptomonedas en alza

En cuanto al resto del mercado, el impulso se impone también en Cardano, XRP y BNB con alzas del 5% y el 3% respectivamente.

"La reina de las criptomonedas, el bitcoin, por fin se ha despertado y hoy hemos visto que su precio ha subido. Al igual que el oro, el bitcoin también se considera una cobertura contra la inflación, especialmente porque la oferta del bitcoin es limitada", comenta Naeem Aslam, jefe de análisis de AvaTradre.

En cuanto a los niveles técnicos del precio, avisa el experto de que "es probable que los operadores continúen observando a la moneda digital muy de cerca a medida que comienza su viaje hacia su resistencia principal real de u$s50.000. "Sólo una vez que el precio del bitcoin rompa por encima de este nivel de resistencia clave podremos decir que la narrativa del precio ha cambiado drásticamente ahora, y las probabilidades están a favor de máximos y mínimos más altos. Hasta entonces, es probable que prevalezca el sentimiento bajista", indica.

"Con todo, la falta de catalizadores para que se produzcan mayores subidas llama a la paciencia", comentó por su parte Craig Erlam, analista de Oanda en Bolsamanía.

"El subyacente se está desplazando dentro de lo que es un triángulo simétrico (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Y hasta que el precio no rompa por uno u otro lado no tendremos la confirmación acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia", comenta por su parte José María Rodríguez, analista de Bolsamanía. "Como zona de soporte de corto plazo tenemos la base del triángulo (35.000) y como resistencia la parte alta (45.300). Pero hasta que el precio no rompa con claridad no tendremos nada de nada. Todo seguirá igual y no queramos buscarle la 'excusa' al movimiento de turno".

"Lo que parece claro es que solo por encima de los u$s46.000 (máximos de febrero) con fuerza se activarán de nuevo las señales de compra en el bitcoin. Y mientras tanto aquí no hay nada que hacer", proclama.

Desde el punto de vista fundamental, los inversores están esperando la decisión de la Comisión de Mercado y Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) para aprobar su primer ETF de bitcoin al contado. Ayer, la agencia dijo que ampliaría su ventana para tomar una decisión sobre el vehículo de inversión en Bitcoin de WisdomTree. Tener la aprobación del ETF de Bitcoin al contado realmente cambiará el juego para el bitcoin, y el hecho de que la SEC no haya rechazado la decisión esta vez ha aumentado las probabilidades de que las noticias sean más positivas.

Fuente: Ámbito