Castellano siempre atrasado: ahora quiere trasladar Austin Powder

Un pedido de Juntos por el Cambio para que el Departamento Ejecutivo informe sobre protocolos por incidentes críticos y lo actuado por el Municipio a partir del estallido que se produjo en la planta que Austin Powder, motivó la presencia de Lombardo; Silvana Ramos, de Jefatura de Gabinete y encargada de recolectar toda la documentación del siniestro; y el secretario de Gobierno, Jorge Muriel, para dar las explicaciones solicitadas

En ese marco, Lombardo contextualizó que la explosión “fue un episodio que nos sorprendió a todos y nos pone en una postura de alta preocupación”.

Al mismo tiempo aseguró: “venimos haciendo un seguimiento de lo realizado hasta el momento, hemos cursado notas a distintos organismos de control, que queremos compartir con ustedes

Más adelante el funcionario recordó que en la misma mañana del incidente mantuvo un encuentro con los más altos representantes de la firma en Rafaela, en el marco del comité de emergencia que establecieron en un hotel céntrico de nuestra ciudad, porque la planta, por protocolo, fue evacuada totalmente, y en ese encuentro los consultó “en qué etapa del traslado estaban”, pero ellos fueron categóricos respondiendo: "nosotros tenemos una planta en Bella Italia y esta en Rafaela", dejando en claro que no tienen previsto moverse del barrio Guillermo Lehmann.

En función de esta aseveración, se le consultó que se pensaba hacer desde el Ejecutivo y Lombardo indicó que debe “surgir de una decisión política, y, sinceramente, nos gustaría dar un paso conjunto (con el Concejo). Nuestra intención es poder forzar el traslado, pero las características de la producción hacen que no pueda ser intempestivo por lo que pretendemos un proceso ordenado para el traslado de la planta”



SITUACIÓN DE ALTO RIESGO

“Sabemos -continuó- que hay mucha tecnología y también sabemos que la empresa va a hacer uso de las habilitaciones que tiene, pero hay una realidad de la ciudad que es distinta a la de aquel momento (cuando se instaló en ese lugar). La ciudad creció y hoy la planta ha quedado prácticamente en el medio de la ciudad con elementos distintos a los de aquel momento y son elementos que tenemos que poner sobre la mesa para modificar lo que entendemos como una situación de alto riesgo”.

El Jefe de Gabinete sostuvo que a pesar de que “la empresa da todas las garantías, entendemos que es una empresa seria, pero hay una realidad que es el riesgo propio de la producción por la ubicación que tiene hoy en la ciudad y eso amerita que tengamos otro tipo de análisis y tengamos que comenzar con la empresa un proceso de negociación”

“No sabemos - le dijo a los ediles opositores- si ustedes seguirán por el mismo camino, si tienen alguna postura, pero en principio nosotros estamos compartiendo con ustedes lo que consideramos sería lo adecuado”.

Fue el concejal Leonardo Viotti, quien adelantó esa posición al sostener: “podemos formar parte de un espacio de diálogo con la empresa y tratar de llegar a un acuerdo general de su retiro en plazos, que sería lo ideal. Sería inconsciente decirles que se vaya el año que viene. Es un proceso que puede llevar varios años. Tenemos que ser responsables porque estamos hablando de un montón de fuentes de trabajo y también de la seguridad de los vecinos.”

Por su lado, Muriel apuntó que “en esta recopilación de datos nos encontramos con algo sorpresivo y es que en el año 1986 (era propiedad de Foti en ese momento) fue autorizada a funcionar por este Concejo cuando todos los organismos lo daban como no recomendable su instalación. El propio Ejecutivo no estuvo de acuerdo. De todas maneras, el sector era de uso mixto residencial e industrial. No existía el código urbano



YA PAGARON TODO

Le cursamos notas para saber lo ocurrido y la empresa nos contestó por la misma vía que por el momento, la información que nos dieron es que explotó un cilindro de ácido acético, que es una alta concentración de vinagre y por eso el olor que se sintió en gran parte de la ciudad, y que no es tóxico”, contó Ramos

“Esto el lo que tenemos como información porque luego las investigaciones las toma el Ministerio Público de la Acusación y cerró la planta (situación que se mantiene hasta hoy) al punto que al día siguiente fueron a realizar inspecciones Medio Ambiente local, de la provincia y de nación y ya no pudieron entrar”, agregó

“Por otro lado, nos comunicamos con las vecinales de los barrios Guillermo Lehmann y Fasoli, para que los vecinos tengan un lugar para centralizar la información sobre los daños sufridos. Las vecinales enviaron nota a la gerencia de personal de la empresa y enseguida se contactaron con todos los vecinos, mandaron personal para evaluar los daños y luego les indicaron que se podían pasar por tres vidrierías para solicitar el cambio de los vidrios, y ellos se hicieron cargo de todo”, confirmó Ramos.

Con información de La Opinión