‘Albertismo’ vs. ‘cristinismo’: el Frente de Todos no oculta su quiebre interno ni para el Día de la Memoria

El quiebre interno en el Frente de Todos ya es historia juzgada. Confirmada por sus bandos referentes, el ‘albertismo’ que responde al presidente Alberto Fernández y el ‘cristinismo’ afín a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la interna oficialista no se ocultará ni para el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Es que este jueves, 24 de marzo, las distintas fuerzas se movilizarán divididas y recién chocarán entre sí en la histórica Plaza de Mayo.

Cuáles son las movilizaciones y desde dónde partirán

Por un lado, los sectores que responden al Gobierno, entre ellos el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, convocaron a una concentración el jueves a las 12.00 en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, Ciudad de Buenos Aires, con la intención de trasladarse hasta la plaza. Por el otro, el kirchnerismo duro, con La Cámpora a la cabeza, llamó a concentrar en la Ex ESMA a partir de las 9.00 para emprender la manifestación en conmemoración a los 30.000 desaparecidos durante la etapa de la historia más dura de la Argentina.

A su parte, los organismos de Derechos Humanos de los que participarán las Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S movilizarán a partir de las 14.00 desde Av. 9 de Julio y Av. de Mayo, en pleno microcentro porteño. Los distintos grupos oficialistas se cruzarán además con los de la izquierda, que, en unidad, hará su propia marcha convocada a las 12.00 desde Av. de Mayo y Av. 9 de Julio.

“A 46 años del golpe genocida salimos a las calles contra la impunidad de ayer y de hoy. Vamos a ser una multitud en Plaza de Mayo por los 30.000 (desaparecidos) y por la ruptura inmediata del acuerdo con el FMI”, tuiteó la dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, quien además de referirse al Día de la Memoria, mencionó que su movimiento se movilizará contra el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda de 45.000 millones de dólares contraída durante el macrismo.

Qué hará el Presidente el #24M

Al momento, el presidente Fernández no participará de ninguna de las convocatorias. Así lo aseguraron desde Casa Rosada a NA: “La marcha del 24 es de los organismos, en ningún caso van los Presidentes. No fueron ni Néstor (Kirchner) ni Cristina (Fernández de Kirchner). En este sentido, desde el Poder Ejecutivo Nacional sostuvieron que “la idea es no partidizar la fecha”.

Su primer #24M sin restricciones por pandemia

Cabe destacar que se trata del primer 24 de marzo de Alberto Fernández al mando, dado que desde el 2020 las movilizaciones y actividades masivas fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus. En esa ocasión, el mandatario reflexionaba al respecto en su Twitter: “Es muy importante que la dirigencia sindical sea parte del recordatorio del 24 de marzo, porque muchísimas de las personas desaparecidas fueron trabajadores y trabajadoras”.

En ese entonces, Fernández anticipaba su participación en la convocatoria realizada por H.I.J.O.S en la Casa de la Militancia, que funciona en la ex ESMA, para homenajear a los trabajadores detenidos desaparecidos durante la dictadura. Hoy, a menos de 72 horas, no hay confirmaciones de actividades oficiales ni declaraciones de los movimientos del jefe de Estado. Lo que sí está claro es que la grieta al interior del Frente de Todos está más abierta que nunca.

Sobre el Día de la Memoria

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, señala el sitio oficial del Estado, Argentina.gob.ar.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976”. El objetivo de la conmemoración es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente.

