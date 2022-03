Tensión en la oposición: Gerardo Morales atacó al PRO y dijo que no quiere «un Gobierno de CEOs» en 2023

El día lunes habló Mauricio Macri públicamente y dio su punto de vista sobre la actualidad del país. Criticó la gestión de Alberto Fernández y su modelo económico. Al día siguiente le tocó expresarse a Gerardo Morales. Al radical parece que no le cayó bien las declaraciones del expresidente. Se refirió nuevamente a los halcones y quiso dejar fortalecida a la Unión Cívica Radical.

Al igual que sucede en el oficialismo, en Juntos por el Cambio también hay internas. Probablemente no son de manera polémica como sí sucede en el Gobierno nacional. Pese a esto, el gobernador de Jujuy siempre que exhibe sus opiniones, genera discordia dentro de la misma coalición. Nuevamente cruzó al ala dura del PRO que vendrían a ser Macri y Patricia Bullrich.

En el Foro Nacional de Intendentes Radicales, el gobernador marcó su liderazgo y sostuvo: «Tenemos que discutir qué hicimos mal, algo que muchos miembros de Juntos por el Cambio niegan. Si no nos han votado (en 2019) es porque hicimos cosas mal. No queremos más un gobierno que fracase». Pese a no dar nombres apuntó directamente a la gestión que tuvo Mauricio Macri durante cuatro años.

«Ellos creen en un Estado mínimo, nosotros tenemos la concepción de un Estado justo, porque creemos en la educación y en la salud pública. Esto es lo que nos distingue», añadió contra sus pares del PRO. Esas declaraciones encendieron la interna que hay en JxC. «No quiero un gobierno de CEOs», dijo, según C5N, arremetiendo contra los «halcones» que conduce Bullrich.

Todas sus declaraciones fueron sin dar nombres. Del mismo modo que embistió a los líderes del PRO, también, indirectamente, fue contra Horacio Rodríguez Larreta. El referente radical dijo que quiere «un plan federal de verdad, que no mire como miran muchos que miran a 10 cuadras de la Capital Federal» . Por último concluyó: «Son halcones de pico, que no hacen, ni tiene la responsabilidad de gobernar a sus pueblos«.

