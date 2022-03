El mensaje de Cristina Kirchner que descarta una posible vuelta a la unidad

La relación entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner parece haber llegado a un quiebre definitivo. El acuerdo con el FMI generó un big bang dentro del Frente de Todos que ahondó la grieta como nunca antes. Si bien en las últimas horas el Jefe de Estado intentó plantear una postura de apertura al diálogo, entre líneas dejó duros cuestionamientos al ala K. En tanto, la exmandataria no tienen intenciones de reconstruir la unidad y no la considera necesaria.

En medio de la batalla interna, la titular del Senado se mantiene en silencio y deja que hablen sus interlocutores, quienes se mostraron muy críticos contra el Jefe de Estado y sus moderadas decisiones, principalmente, económicas. No obstante, en las últimas horas llegó el primer gesto: reunión con Hebe de Bonafini, quien en reiteradas oportunidades lanzó varios cartuchos contra el Presidente.

Si bien no dijo nada ante los micrófonos o por sus redes sociales, el periodista José del Río reconstruyó declaraciones de la Vicepresidenta en una reunión con organismos sociales donde habló de las relaciones dentro de la coalición. Según el comunicador, CFK les dijo que la “unidad” es un valor que “por sí mismo no garantiza nada y que solo tiene sentido si sirve para mejorarle la vida a la gente”.

Más planteos del entorno de Cristina Kirchner

A esto, se le suma la explosiva carta que publicaron intelectuales, académicos y referentes de la cultura cercanos a CFK, que parece tener el sello explícito de la exmandataria. Titulado “Unidad del campo popular: moderación o pueblo”, el texto subraya que la unidad dentro del Frente de Todos se rompió el año pasado tras los comicios y lanza una dura crítica a la gestión del albertismo.

“La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan: el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas. Es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia”, narra el inicio de uno de los pasajes más duros de la misiva. Un cúmulo de baldazos de agua fría a la supuesta intentona de tender puentes.

Qué espera el kirchnerismo

“La unidad no se mantiene porque se la nombre”, expusieron desde el kirchnerismo en la carta, sino que “se mantiene si continúan activas las políticas que le dieron origen”. Desde el entorno de CFK expresaron que no esperan un gesto de reconciliación a través de un mensaje o una llamada, sino que esperan medidas concretas del Presidente, principalmente respecto al acuerdo con el Fondo, documento que -entienden- no respeta los principios del Frente.

Sin embargo, lejos de ceder, Fernández dialogó este martes con la titular del organismo Kristalina Georgieva y, de acuerdo al comunicado de Casa Rosada, remarcó que está firme y decidido a cumplir los objetivos del acuerdo. Gestos y más gestos que parecen anticipar un quiebre definitivo.

¿Buscan la unidad?

Por último, si bien desde el albertismo hablan del diálogo y la unidad, tanto el Jefe de Estado como funcionarios de su entorno fueron duros y tajantes al hablar del kirchnerismo. El propio Alberto Fernández confirmó en declaraciones a El Destape Radio que no tienen prevista una reunión con la Vice en el corto plazo y anticipó a quienes buscan esa foto que tomen un ansiolítico.

Asimismo, volvió a remarcar que él ocupa el máximo cargo y subrayó que no existe la presidencia colegiada. Las decisiones las tomo yo, dijo el Jefe de Estado al ser consultado sobre la presunta queja del ala K de que no oye las sugerencias de la Vicepresidenta de la Nación. “No soy títere de nadie”, concluyó. El big bang todista, es una realidad.

Con información de www.elintransigente.com