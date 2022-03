Volvió a perder Atlético

Atlético de Rafaela no levanta y sigue sin poder ganar de visitante en lo que va de la temporada 2022 de la Primera Nacional. La Crema perdió 2-0 con el Deportivo Morón, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido jugado anoche correspondiente a la séptima fecha del torneo Malvinas Argentinas.

A los 48 minutos del primer tiempo, Cristian Paz, y a los 24 del complemento, Gonzalo Salega, anotaron los goles para la victoria del Gallo.

Tras cumplir con 45 minutos aceptables, dejando una imagen discreta, quizás con un planteo algo ‘conservador’ pero entendiendo que era la clave para sumar ante un rival que llegaba necesitado de conseguir su primera victoria en el torneo (y que hasta aquí había anotado apenas un tanto), un error lo terminó dejando sin nada. Lo pagó carísimo. Se jugaba la adición del primer tiempo y una pérdida en la marca, le costó el partido. El central Cristian Paz apareció solo en el corazón del área para cabecear y poner el 1 a 0 para el local, sin merecerlo.

En el complemento, los cambios que propuso el ‘Yagui’ no hicieron mecha y el elenco albiceleste no tuvo la claridad ni profundidad necesaria como para alcanzar la igualdad. Si dejó espacios y estos fueron aprovechados por el ‘Gallo’. Gonzalo Salega, en la primera que tocó, no perdonó y terminó liquidando la historia con el 2 a 0.

Tras ese segundo tanto el elenco albiceleste intentó una remontada. Un gol anulado al Taca Bieler por mano y un remate de Aguirre al pecho del arquero. Nada más.

El equipo de Rubén Darío Forestello suma dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Tiene 7 puntos y la posición en la tabla, sumado al rendimiento que vino teniendo en sus presentaciones, lo colocan lejos de las expectativas que se habían generado antes del inicio de la temporada.

Las formaciones y síntesis del partido:

DEPORTIVO MORÓN: Bruno Galván; Cristian Broggi, Cristian Paz, Franco Verón y Lucas Abascia; Gastón González, Cristian Lillo, Rodrigo Sayavedra; Alan Schönfeld, Damián Akerman y Santiago Sala. Suplentes: Juan Rojas, Fernando Bersano, Santiago Ubeda y Luis López. DT: Alejandro Orfila.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Franco Bellocq y Matías Valdivia; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Facundo Soloa, Agustín Costamagna. DT: Rubén Darío Forestello.

Gol en el primer tiempo: 48m Cristian Paz (M).

Gol en el segundo tiempo: 24m Gonzalo Salega (M).

Cambios ST: Franco Faría x Bellocq (AR), 15m Mateo Levato x Sala y Santiago Coronel x González (M), 20m Facundo Castillón x Lencina y Marco Borgnino x Valdivia (AR), 23m Gonzalo Salega x Akerman (M), Santiago Úbeda x Sayavedra y Fernando Bersano x Schönfeld (M).

Amarillas: Franco Verón, Cristian Broggi, Alan Schönfeld, Salega (M); Ayrton Portillo (AR).

Estadio: Nuevo Francisco Urbano.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Asistentes: Javier Mihura y Lucas Ramos.

Cuarto árbitro: Kevin Alegre.

Fuente: La Opinión