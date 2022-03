¿Atlético de Rafaela invirtió para ganar?

Por estas horas todos los dardos de la mala campaña de Atlético apuntan al cuerpo técnico que al parecer no logra dar en la tecla para "sacarle jugo a las piedras" y conseguir hacer pie en una divisional que no es ya lo que era diez años atrás y en nivel de competencia cada vez es más fuerte, con equipos apuntalados económicamente por gobiernos provinciales que ven en el fútbol un excelente canal de difusión de sus actos de gobierno y algunos gobernadores lo quieren usar de trampolín político para sus propias campañas.

Esto no solo pasa en la Primera División o la Primera Nacional, ya se vio en el Federal A, de eso puede habla el mismo Forestello, que hace tan solo unos meses le "robaron" el partido dirigiendo a Salta frente al Chaco del populista Capitanich.

Volviendo a la Primera Nacional, hoy hay equipos que sus presupuestos son solventados casi en forma exclusiva por sus provincias, lo que no quiere decir que este bien ni mucho menos, algo totalmente diferente a lo que pasa con Atlético. Sin hacer números muy finos, quizá el Gobernador Perotti le destinó más dineros a "su" Sportivo Norte que a el equipo de Barrio Alberdi que desde hace tantos años es la cara deportiva de la ciudad en el país-

Seguramente el destino de los fondos públicos en las instituciones deportivas es una discusión de larga data que no viene al caso, lo que en esta nota intentamos es hablar de la realidad.

Nos preguntamos si Atlético invirtió dinero como para aspirar a algo más de lo que está dando en el actual torneo, o si con lo que "puso" se debe conformar.

Concretamente Atlético no invirtió en jugadores como para aspirar a más, de eso no hay duda alguna y no se le está echando culpas a la dirigencia, seguramente ellos hacen lo que pueden con lo poco que tiene, pero está muy claro que no se puede aspirar a comer salmón cuando la plata alcanza solo para merluza.

Quizá muchos confiaron en el carisma de Forestello y su verborrágico estilo a la hora de dirigir, más emparentado con lo que en la jerga futbolística se denomina "inflador", pero la suerte nunca es eterna y sin materia prima es muy difícil conseguir resultados.

Atlético se hace fuerte de local y padece de visitante, eso no es de ahora. Este no es tiempo de desesperarse, seguramente con tranquilidad, paciencia y mucho trabajo se logrará conseguir algunos puntos en canchas ajenas y procurar llegar al receso con posibilidades de reforzarse convenientemente y con jugadores de jerarquía para poder pelear arriba y estar en el lugar que históricamente "La Crema" se merece.

Seguramente habrá que pedirles a los que en las victorias son los primeros en figurar y se regodean con que "Atlético es Rafaela", que comprendan que hoy en el fútbol nada se logra sin los apoyos necesarios para que ellos puedan "chapear" como más les gusta.

Al fin y al cabo, mal que les pese a algunos, Atlético "es" Rafaela y es la cara más visible de la ciudad, no solo en el aspecto deportivo, a nivel Nacional....