El eco de la propuesta de Macri: el cruce entre Ritondo y el titular de Aerolíneas Argentinas en redes

Tras el planteo del ex presidente Mauricio Macri sobre la necesidad de impulsar la privatización de Aerolíneas Argentinas, el jefe del bloque PRO en diputados, Cristian Ritondo, cruzó por redes sociales al titular de la empresa estatal, Pablo Ceriani. El opositor calificó a la compañía de bandera como un “club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras”.

“Con este verso populista quieren ocultar que hicieron de Aerolíneas un club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras. Una fiesta obscena que le cuesta a los argentinos dos millones de dólares por día”, escribió Ritondo, en su cuenta de Twitter, en sintonía con uno de los planteos de Macri en su retorno a la arena pública.

Y continuó: “En solo dos años arruinaron el mercado aerocomercial, redujeron los vuelos a las provincias y aumentaron el costo de volar. Destruyeron Palomar y sus miles de empleos para montar un negocio con los recursos de todos. No tienen cara ni les importa la gente”. De acuerdo a los datos que emitió la oposición, la compañía significa para el Estado una erogación anual de 700 millones de dólares.

En ese contexto, Ceriani no tardó en responder y cuestionó tanto a Ritondo como a Macri, quien dijo que un avión comercial es un “taxi que vuela”. “Evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en avión privado y piensa que de eso se trata la industria aerocomercial en nuestro país. Quizás algún gobernador de su espacio le pueda explicar lo que significa en términos económicos para sus provincias”, expresó. .

En cuanto a las low cost, sostuvo: “Flybondi y JetSmart, las únicas sobrevivientes de la ‘revolución de los aviones’, hoy representan casi el 30% del mercado de cabotaje, aumentaron exponencialmente su cantidad de pasajeros, operan desde el mejor aeropuerto del país y ambas anunciaron crecimiento de su flota”.

Nueva insistencia de Macri

Este miércoles el ex presidente y líder PRO volvió a insistir en su propuesta de privatizar AA, con el argumento de la necesidad de recortar el gasto público. «Biró cuesta más caro que la reina de Inglaterra», lanzó sobre el Secretario General de APLA, uno de los principales sindicatos de la línea de bandera. Y agregó: «Ya no quedan prácticamente líneas estatales en el mundo» y señaló que ya «no es sinónimo de soberanía».

Por último, remarcó que «si Aerolíneas no es autosustentable, hay que privatizarla». Y esgrimió: «¿Un ómnibus que vuela no es un avión que lleva gente a un lugar? ¿Y los ómnibus son del Estado? No, son de privados. Lo mismo que Fly Bondi, que es de privados. Fly bondi paga impuestos, Aerolíneas no. Fly bondi, Jet Smart o el que sea te llevan al lugar que sea».

