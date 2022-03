«Nivel de desinformación y falta de conocimiento brutal»: el campo le responde a Roberto Feletti

Una nueva pelea se dio entre el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti y el campo. El funcionario acusó a los productores rurales de «especuladores» con el objetivo de «comprarse más departamentos en Miami» y el sector, lejos de quedarse callado, salió a responderle. Esta mañana, habló el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni y aseguró que «no queremos que nos indiquen como los culpables de los precios cuando no le ponemos precio ni a lo que producimos nosotros».

Este jueves, en diálogo con Eduardo Feimann, que conduce el ciclo Y alguien tiene que decirlo en Radio Mitre, aseveró que la idea «es bajarle el precio y no entrar en confrotación» con Feletti porque lo que buscan es «dar vuelta la página». «Pero con algo que sirva porque la verdad que en 2008 nos fuimos a la casa como que habíamos ganado, dejamos derechos de exportación muy altos y lo único que se logró es aumentar la pobreza y eso es lo que queremos revertir», remarcó.

Por su parte, Julio Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) hizo hincapié en el hecho de que el funcionario los trató de oligarcas y en un tono mucho más duro que el de Achetoni, afirmó que «yo sinceramente pienso, si realmente lo que dice Feletti lo dice convencido como funcionario me preocupa seriamente porque quiere decir que tiene un nivel de desinformación y falta de conocimiento del sector brutal y esto yo creo que es grave en un secretario de Comercio».

«Ahora sino es verdad, me hace pensar de que todo esto es manejado para generar continuamente un escenario de conflicto con el campo y generar un culpable, a quién echarle la culpa, hacerle pagar las consecuencias según ellos de las equivocaciones en materia económica que está llevando adelante este Gobierno, para no asumir las culpas, buscan a quién endilgarle esta situación», subrayó y agregó que «yo no veo otra más que estas dos posibilidades, pero cualquiera de las dos son realmente algo inconcebible de pensar».

En la misma línea se manifestó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, quien aseveró que «ni se puede contestar eso, es una idiotez tan grande lo que dice que realmente no se puede ni contestar» y lo calificó como «una pavada por no decir otra palabra a esta hora de la mañana», pero prefirió no guadarse nada y sostuvo que «una forra… iba a decir».

El campo vs Feletti: «es una nivel de imbecibilidad que preocupa»

Además resaltó que «en el momento que está la Argentina, nosotros, dirigentes del campo estamos viendo cómo tratar de ir para adelante en esta situación. Por eso, no podemos detenernos cuando un señor dijo la forra… que dijo, tenemos que seguir para adelante y tratar de dar vuelta la página». Al ser consultado sobre la declaración de Feletti respecto que «no podemos terminar comiendo lo que quiera la Mesa de Enlace», el empresario afirmó que «va todo de la mano» y que en consecuencia «es un nivel de imbecilidad que realmente preocupa», recalcó al tiempo que insistió con que «yo creo que es todo un acting para hablarle a los suyos mismos y decir qué bárbaro Feletti, mira qué bien, cómo los encara a estos tipos, porque sino es preocupante».

Achetoni también le contestó al miembro del Gobierno sobre este tema e hizo hincapié en que «siempre nos hemos preocupado por producir cada vez más, ser eficientes ante la adversidad impositiva» y agregó que «hemos no sólo hecho eso sino aportado para que el equilibrio en la Argentina y la mesa de muchos que están en la pobreza se vea asistida». Por lo tanto, «la verdad que decir eso es tratar de generar algo en contra de nosotros, pero que es totalmente irreal e inexacto», marcó.

¿Se viene un paro?

Para concluir, sobre la posibilidad de que el campo lleve a cabo un paro o un tractorazo, Chemes explicó que «nosotros vamos a responder a lo que los productores nos vayan pidiendo» y precisó que «hoy se están desarrollando acciones, concentraciones en el interior donde de alguna forma estamos acompañando desde las entidades». «Veremos si esto se puede transformar en una acción nacional donde obviamente lo veremos con la Mesa de Enlace, pero vuelvo a insistir, vamos a acompañar lo que los productores realmente vayan pidiendo», enfatizó.

«Nosotros estamos yendo a ese proceso de trabajo plenamente democrático, buscando a los referentes de todo el país, dentro del Congreso y permitiendo y monitoreando las distintas asambleas», detalló Achetoni y subrayó que «entendemos que el clima que hay en el sector productivo no es el mejor». «Nosotros no vendimos con el precio que tiene ahora el trigo porque ya lo habíamos vendido, o sea, que no aprovechamos ese precio, vamos a aprovechar lamentablemente los aumentos de los insumos», aclaró.

«El colmo de todo es que producto de la sequía, muchos productores no han cosechado o han cosechado mal y la verdad que no están con el mejor estado de nervios como para que nos anden chichoneando ni diciendo cualquier cosa», sumó y remarcó que «eso se refleja en las distintas manifestaciones que las vamos a ir monitoreando pero estamos midiendo el timing del momento que se necesite, si es que se necesita confluir en una movilización».

«Coincido con lo que dicen los colegas», expresó Pino y acto seguido se refirió directamente a Alberto Fernández e indicó que «creo que nuestra función también es tratar de sugerirle al presidente de la Nación, que no la tiene tan difícil la cosa, lo único que tiene que hacer es hablarle al campo con sinceridad».

«Hoy necesitamos un aporte mayor porque el mundo está como está, tenemos que producir más alimentos y hablarle sinceramente al campo, darle la posibilidad de ver previsibilidad hacia adelante, ayudar al tipo de campo, al productor, como dijo Achetoni que va a tener que salir a comprar insumos que están más caros por esta situación, ayudarlos que los pueda comprar y ponernos a la vanguardia de la sembra de trigo que ya se viene» y al mismo tiempo, «potenciarlo en Argentina en vez de sembrar 6 millones de hectáreas de trigo, sembremos 8, que el mundo lo va a necesitar», finalizó.

