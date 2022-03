Coronavirus en Argentina: confirmaron 28 muertes y 1.580 contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 28 muertes por coronavirus y 1.580 nuevos contagios. Con estos datos, el total de casos desde el comienzo de la pandemia se elevó a 9.021.240, mientras que los fallecimientos suman 127.780.

En esta última jornada se realizaron 26.996 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 5,85%. Este porcentaje se ubica por debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada.

En este momento hay 65.646 casos activos en el país. Se trata de personas que fueron diagnosticadas con la enfermedad y aún no fueron dadas de alta en el sistema nacional. En tanto, el total de recuperados asciende a 8.827.814.

Por otro lado, del total de muertes reportadas, 21 son hombres y 7 mujeres. La provincia de Buenos Aires fue la que más muertes reportó con 23 fallecimientos.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 664 personas con COVID-19 internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 38,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 38,4%.

De los 3.603 nuevos contagios reportados, 612 son de la provincia de Buenos Aires; 229 de CABA; 2 de Catamarca; 10 de Chaco; 38 de Chubut; 5 de Corrientes; 155 de Córdoba; 13 de Entre Ríos; 21 de Formosa; 11 de La Pampa; 7 de La Rioja; 10 de Mendoza; 253 de Misiones; 16 de Neuquén; 26 de Río Negro; 8 de Salta; 7 de San Juan; 21 de San Luis; 7 de Santa Cruz; 64 de Santa Fe; 2 de Tierra del fuego y 63 de Tucumán.

Si bien el país atraviesa más de ocho semanas consecutivas con descenso sostenido de contagios, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, trazó un panorama para los próximos meses y dijo que es “esperable” que el número de infectados se incremente.

“Teniendo en cuenta el inicio de clases, la presencialidad plena, el comienzo del invierno y el frío, e independientemente de la variante Ómicron o de la subvariante BA2, es esperable que aumenten los casos”, señaló ayer Vizzotti, durante una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC).

“Si bien sabíamos que con las vacunas no íbamos a dejar de tener casos, el objetivo de la vacunación es que ese aumento no se traduzca en internaciones y muertes”, agregó. Y continuó: “Por eso es muy importante avanzar con la vacunación de todas las enfermedades respiratorias, avanzar con los refuerzos de Sars cov 2 y de COVID-19 porque con la percepción de riesgo bajando, las personas pierden los turnos y no se acercan a vacunar”.

En el encuentro, la funcionaria también contó que “se está trabajando con los ministros de todas las jurisdicciones para cambiar el parámetro de vigilancia epidemiológica que consiste en dejar de contar el número de casos para pasar a evaluar el índice, la razón de las internaciones en terapia intensiva por Sars cov 2 y la tensión del sistema de salud”. “Es importante vigilar de forma integrada las enfermedades respiratorias”, precisó.

En lo que respecta a la cuarta dosis de refuerzo contra COVID-19, la Ministra les pidió a “las personas que cumplieron cuatro meses desde su segunda dosis o tercera, si tuvieron dosis adicional, se acerquen a recibir su refuerzo, ya que están disponibles en los vacunatorios”.

“Entre dosis adicionales y refuerzos estamos con un poco más de 18 millones de dosis aplicadas. La población de mayor riesgo tiene esa protección, así como las personas que requieren viajar al exterior. Lo que estamos buscando es avanzar con el resto de la población que falta”, afirmó.

“Los adolescentes, al haber iniciado más tarde el esquema de vacunación, recién ahora van cumpliendo los cuatro meses. Y para los niños y las niñas de entre tres y once años, aún no hay recomendación de vacunación de refuerzo en el mundo”, concluyó Vizzotti.

Según el Monitor Público de Vacunación, Argentina distribuyó a la fecha 109.041.244 vacunas, de las cuales 103.958.244 fueron enviadas a todo el territorio nacional y 5.083.000 se donaron a otros países. Las aplicaciones totalizan 96.170.229. Así, 40.583.659 personas iniciaron su esquema y 36.879.671 lo completaron, mientras que 3.027.547 personas recibieron dosis adicionales y 15.679.352 dosis de refuerzo.

Con información de www.infobae.com