Voto joven: Perotti apuesta todo a los pibes

El gobernador Omar Perotti habilitó el tratamiento en sesiones extraordinarias de la Legislatura santafesina del proyecto de ley que propone el voto joven en la provincia. La iniciativa fue enviada en agosto del año pasado, sin embargo hasta el momento no tuvo tratamiento.

Por ese motivo, el 17 de marzo pasado Perotti incluyó este mensaje en el temario habilitado para que los legisladores puedan tratar fuera del período ordinario que comienza el 1 de mayo.

La iniciativa modificaría el artículo 2 y el 14 de la Ley Nº 4990. El artículo 2 quedaría redactado de la siguiente manera: "Constituyen el cuerpo electoral de la provincia, en calidad de electores, los argentinos nativos y por opción, desde los dieciséis (16) años, y los argentinosnaturalizados, desde los dieciocho (18) años, que estén inscriptos en el Registro de Electores y no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en esta ley".

Mientras que la segunda modificación es la que marca las excepciones a la obligatoriedad del sufragio y donde quedarían comprendidos, entre las ya existentes, la de las y los jóvenes de 16 y 17 años.

En el proyecto de ley se marca como antecedente nacional la reforma a la Ley de Ciudadanía, sancionada el 31 de octubre de 2012 que consagró el derecho a votar en elecciones nacionales a las y los jóvenes de entre 16 y 18 años, pero no los obliga a hacerlo, de modo tal que si deciden no participar del proceso electoral no pueden ser sancionados. La ley 26.774 extendió el derecho a votar, y en su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013.

A partir de ese hecho las diferentes provincias argentinas fueron consagrando ese derecho a sus ciudadanos de 16 y 17 años. A la fecha, el voto joven sólo no está previsto en las provincias de Corrientes y de Santa Fe.

También se referencia la sanción de la Ley 13.392, en 2014, por parte de la Legislatura provincial. Con esa norma se estableció la constitución y funcionamiento de los Centros de Estudiantes Secundarios, y Superior No Universitarios.

En el texto enviado a la Legislatura se consigna que la sanción de esta ley "consagraría una expansión de los derechos políticos de los jóvenes, permitiendo que puedan elegir a sus representantes en todos los niveles de gobierno, eliminando así la imposibilidad de hacerlo para cargos locales".

Fuente: Uno Santa Fe