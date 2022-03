¿Fue gol? El audio del VAR de Uruguay-Perú en la gran polémica del cierre de las Eliminatorias

La Selección de Uruguay pisó fuerte en el Estadio Centenario de Montevideo al vencer por 1 a 0 a su par de Perú gracias a un gol de Giorgian de Arrascaeta y de este modo asegurar su boleto de manera directa al Mundial de Qatar 2022 (los otros clasificados son Brasil, Argentina y Ecuador).

Sin embargo, a los 91 minutos se dio la gran polémica de la Fecha 17. Miguel Trauco emitió un centro que complicó más de la cuenta al arquero Sergio Rochet, quien debió dar algunos pasos hacia atrás para contener el balón. Esta acción abrió un gran interrogante: ¿La pelota pasó la línea de gol? La jugada fue en el primer minuto de adición y hubiera significado el empate, por lo que la tabla de las Eliminatorias hubiese cambiado radicalmente.

Ante semejante revuelo, la CONMEBOL decidió dar a conocer los audios del VAR. Gracias a la ayuda de la tecnología, el árbitro asistente de video le confirmó al juez brasileño Anderson Daronco que la acción no se considerara gol ya que el balón no atravesó completamente la línea de meta entre los postes y el travesaño.

“Calma, chequeen eso”, suplicó Daronco mientras uno de sus asistentes sostenía que era gol para los dirigidos por Ricardo Gareca. “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, le informó uno de los integrantes del VAR al colegiado. A los pocos instantes llegó la confirmación: “Chequeado, no entró”.

Vale destacar que en las Eliminatorias Sudamericanas no existe el DAG, que es el Detector Automático de Gol (el famoso chip que se le incrusta a la pelota). Sólo existe la apreciación de la cámara y la impresión simple de la vista.

El diálogo entre el árbitro principal y el VAR:

Árbitro: Balón al área.

Asistente: Todo habilitado

Árbitro: Calma, chequen eso. ¿Para ti qué es Kleber?

Asistente: Gol. Check, check, check…

VAR: Vamos a chequear con la cámara, deja seguir. Más, más, está en juego ahí. Chequeado no entró.

Árbitro: ¿No entró?

VAR: No. Tenemos que mandar esa imagen, para esa imagen. Esta, vuelve, vuelve, adelante, ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. El balón no entra todo. Vamos a enviar esa imagen.

Uno de los que no quedó conforme con esta decisión fue Alexander Callens, quien aún en el campo de juego esbozó: “Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”.

“Es una situación difícil de hablar. Ya la vimos la jugada y para nosotros es gol. Pero hablar de eso es difícil porque nosotros, los jugadores, no tenemos un respaldo. Se nos dice que si hablás con el árbitro va a estar todo bien, pero siempre nos intentan intimidar con una amarilla o con una roja. Por más que hablemos con todo el respeto del mundo no nos escuchan. Incomodó un poco esa situación, pero ya está”, aportó Cristian Cuevas.

Con este resultado, Uruguay alcanzó los 25 puntos y a falta de una fecha se aseguró su pasaje a Qatar 2022. Perú, en cambio, quedó con 21 unidades y a lo máximo que puede aspirar es a quedarse con el Repechaje ante un combinado de Asia.

Los del Tigre Gareca, que en la última jornada recibirán a un ya eliminado Paraguay, pelearán mano a mano por un lugar en la Repesca con Colombia (20) y Chile (19). Los cafeteros deberán visitar a Venezuela, mientras que la Roja recibirá a los charrúas.

