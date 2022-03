La nueva propuesta de Javier Milei: destruir el BCRA y dejar sus ruinas

Uno de los primeros en anunciar su candidatura para las elecciones presidenciales del 2023 fue Javier Milei. El diputado se define como una tercera fuerza que no va por ninguna de las líneas convencionales y estima que tiene cerca de un 20% del padrón a su favor. Sin embargo, aún falta mucho para que inicien las campañas aunque él ya dejó su primera propuesta: destruir el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En su explicación, el economista reconoció que quiere dolarizar la economía de la Argentina y dejar el peso como una moneda paralela para darle mayor fuerza. Esta idea fue celebrada por muchos jóvenes liberales que lo siguen e incluso adelantó que lo acompañarán «ponerle una bomba al BCRA«. Milei aclaró que era en sentido metafórico aunque lo siguiente fue con seriedad.

«Yo soy partidario de destruir el edificio para que queden las ruinas como símbolo de un instrumento que tanto daño le hizo a la Argentina«, aseveró. En relación a esto, explicó los motivos para tomar tal medida en LN+ y argumentó que «cada vez que la inflación pasa un 20%, se pierden 1,58% de crecimiento. Corregido en la historia tendríamos el PBI per cápita de Estados Unidos«.

Javier Milei apuesta al dólar como moneda

Por otro lado, Javier Milei sostuvo su posición de dolarizar la economía ante la inflación ascendente que está viviendo el país. Durante 2021 la interanual se ubicó en 50,9% mientras que en el acumulado anual esta en 8,6%. Con estos datos, sus proyecciones para la suba de precios no son nada buenas y considera que la única solución es recurrir a la divisa estadounidense.

«Si yo soy presidente dolarizo la economía, me comprometo frente a la población. Si la casta política no me deja hacerlo hago un referéndum y vamos a ver que dice la gente a ver si quiere esta plata de porquería que hacen o una moneda de verdad«, concluyó el economista. Cabe señalar que no es la primera vez que el diputado de La Libertad Avanza anuncia estas propuestas aunque en los últimos meses las reiteró constantemente.

Con información de www.elintransigente.com