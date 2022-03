Protesta del campo: “basta de ponernos el pie en la cabeza”

El Gobierno, mediante el ministro de Agricultura Julián Domínguez, aseguró que buscan con las últimas medidas que se lanzaron priorizar a los productores, pero en el interior volvieron al movilizarse en contra de la política agropecuaria, y crece el malestar del campo. Hoy en Chajarí, provincia de Entre Ríos, el sector productivo dijo “basta de ponernos el pie en la cabeza y de saquearnos con impuestos.

Desde hace varios días el campo está realizando movilizaciones, asambleas y tractorazos. El desencadenante fue el anuncio del titular de la cartera agropecuaria de aumentar las retenciones a los subproductos de la soja y la creación de un fondo para estabilizar el precio del pan, ante el aumento que ha registrado el precio internacional del trigo, como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.



“La prioridad es cuidar a nuestros productores”, lo dijo hoy el ministro Julián Domínguez en su visita a la provincia de Entre Ríos, desde donde anunció junto al Gobernador Gustavo Bordet, que se destinarán 400 millones de pesos para asistir a los productores ante la emergencia y recomponer la capacidad productiva. “Nuestra mirada está puesta en consolidar el desarrollo de sus mejores capacidades. Todas las decisiones que tomamos desde el Ministerio son para fortalecer la capacidad del productor”, agregó el funcionario.

Ayer en su recorrida por Corrientes, Domínguez oficializó una inversión adicional por 400 millones de pesos, que se sumarán a los 200 millones de pesos que ya fueron destinados a la provincia a través de aportes no reintegrables, en el marco de la Ley 26.509, para atender a productores afectados por los incendios y la sequía. Además, se destinarán más de 40 millones de pesos para obras en caminos rurales.

Sin embargo, el malestar en el campo es cada vez más grande sobre las medidas dirigidas al sector, especialmente la presión impositiva, la intervención en los mercados agropecuarios y el permanente cambio de las reglas de juego. Todo eso quedó reflejado en la asamblea de productores que hoy se realizó en la rotonda de ingreso a la ciudad entrerriana de Chajarí, un lugar emblemático de la protesta del campo en el 2008 contra las retenciones móviles.

“Hoy decimos basta a que nos sigan poniendo el pie en la cabeza y al saqueo a través del cobro de los impuestos”, dijo el presidente de la rural de Chajarí, Héctor Raínero. El dirigente planteó su rechazo a las retenciones y al desdoblamiento cambiario, reclamó la liberación de las exportaciones y una reforma tributaria. “Hay que seguir seguir pidiéndole al Gobierno la reducción del gasto público. Hay funcionarios que son incapaces y mentirosos. Nos vamos a seguir movilizando para decir que el Gobierno está equivocado”, agregó.

En representación de la Sociedad Rural Argentina, el Director por Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, pidió a la Mesa de Enlace nacional para que convoque a una movilización a Capital Federal con el fin de visibilizar las problemáticas del sector y que el Gobierno “rectifique sus medidas y el tono despectivo hacia el campo”. Y agregó: “Nos revelamos ante el doble discurso, el engaño, la mentira, la falta de respeto constante al campo, a los productores y a nuestra forma de vida. En estos últimos años el Gobierno Nacional no a tomado una sola medida a favor del sector agropecuario, y como si fuera poco nos ofenden por cadena nacional y nos culpan por la inflación. Por favor, demuestren un poco de humildad, hagan autocrítica y asuman sus propios errores”.

Críticas a Bordet y Feletti

Además, Etchevehere recordó que Entre Ríos todavía enfrenta los efectos de la sequía y los incendios, y mostró su indignación porque en esta situación el Ejecutivo provincial pretende un nuevo aumento de los impuestos. “Nos indigna que en un marco aún de Emergencia Agropecuaria el Gobierno Provincial este analizando aumentos impositivos que van del 50 al 60%. Hacerlo es no entender la actividad, no mostrar sensibilidad ante la catástrofe y castigar una vez más al campo entrerriano, el más gravado de toda la región”, expresó.

A todo esto, comentó que el campo de Entre Ríos le transfirió en los últimos dos años, exclusivamente en concepto de retenciones más de $ 100.000 millones al Gobierno Nacional. “Sin embargo a la hora de refinanciar sus pérdidas y reconstituir algo de su capital de trabajo luego de los voraces incendios y la histórica sequía, el gobierno anuncia que asistirá a los productores con un monto crediticio de tan solo 0,8% de esos fondos. Se parece más una medida para los medios de comunicación que para los productores de carne y hueso”, sostuvo Etchevehere.

Pero también en los discursos de los dirigentes hubo cuestionamientos al rol del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y a sus últimas declaraciones donde acusó al campo de haber realizado un “ataque especulador”, en medio de la suba de precios de los alimentos. “Los habitantes de Paraná presenciamos en nuestras calles como una larga comitiva del Presidente Fernández era encabezada por una moderna y nueva 4x4 con vidrios polarizados. La misma con la que el gobierno nacional intentó desprestigiar al campo y su trabajo. Seguramente por esa misma contradicción muchos saludaban su paso con fuertes silbidos de rechazo”, sostuvo el referente de la Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos.

El cierre del acto en Chajarí, estuvo a cargo de José Colombatto, presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), dijo que en el campo las camionetas 4x4, de las que hizo mención el Secretario de Comercio Interior, “los productores las necesitamos para transitar los caminos rurales que están en muy mal estado por la ausencia de obras que el Gobierno debería implementar con el aporte que hacemos en materia de impuestos para permitir que la producción pueda salir de nuestros campos sin ningún tipo de inconvenientes”.

Colombatto también aseguró que Roberto Feletti aplica las mismas medidas que el mundo inició contra Rusia por su invasión a Ucrania, con cepo y restricciones, “pero a nivel local el Secretario de Comercio Interior hace lo mismo con sus propios compatriotas. Y hay que recordarle que la Mesa de los Argentinos la hace el campo, y nosotros siempre cuidamos la misma”, aseguró. Por otro lado, cuestionó el rol del gobernador Gustavo Bordet. Al respecto, señaló: “Tiene que dejar de mirar el partido y entrar a jugarlo. Necesitamos que nos defienda, que nos represente y respalde para que el campo de Entre Ríos pueda expresa todo su potencial”.

“Tenemos que estar unidos. La lucha recién comienza. Venimos a decir basta a un Gobierno que nos quiere poner de rodillas. También mostrar nuestra solidaridad con el resto de la sociedad que la está pasando mal. Es por eso que hay que se responsables a la hora de reclamar”, concluyó el presidente de FARER.

Alfredo De Angeli: “Estoy a favor de una marcha del campo a Buenos Aires”

El Senador nacional por Entre Ríos y ex presidente de la Federación Agraria de la provincia, Alfredo De Angeli, volvió a sumarse a una protesta del sector agropecuario. El lunes pasado estuvo en el tractorazo desde Ceibas a Gualeguaychú, también en Entre Ríos. Hoy se mostró junto al diputado nacional por Juntos por Formosa y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Ambos tuvieron una participación muy importante como dirigentes en el conflicto por la 125, y en cada uno de los rincones del país donde el mismo tuvo una alta adhesión, son muchas las amistades que han construido. Y Chajarí no fue la excepción.

Alfredo de Angeli destacó la nueva movilización del campo de Entre Ríos, y se refirió a lo que puede llegar a suceder en el corto plazo con el malestar de los productores. “Seguramente todo esto termine con una gran movilización a la nivel nacional. Estoy a favor con la propuesta de ir a Buenos aires. Al Gobierno tiene que llegar el mensaje que las las medidas que se están aplicando son equivocadas, y que el campo necesita previsibilidad. Estamos por comenzar una nueva campaña de trigo, en medio de una gran incertidumbre”, sostuvo.

También confirmó que el jueves que viene a las 11hs en el Senado, los integrantes de Juntos por el Cambio recibirán a los dirigentes de la Mesa de Enlace, que continuarán con la tarea en el Congreso de la Nación de pedir a los legisladores que legislen en materia de retenciones y sobre otras problemáticas del sector, como modificar la actual Ley de Semillas, y definir posturas sobre el proyecto de Humedales.

