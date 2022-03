Cosa de “cuervos”: Andrés Larroque volvió a la carga de Alberto Fernández y ponderó a Cristina Kirchner

La interna en el Frente de Todos volvió a sumar este domingo un nuevo punto de ebullición. Es que Andrés Larroque, uno de los referentes que tiene hoy La Cámpora, volvió a la carga de Alberto Fernández. El ‘Cuervo’ apuntó contra el Presidente por su “ingratitud” dentro de la coalición gobernante y ponderó la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En declaraciones a Cómo la ves (Futurock), el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, consideró que Fernández “no tiene en cuenta a Cristina Kirchner” en la toma de decisiones. “Tenemos que estar a la altura, tener grandeza. El Presidente como sus laderos o personas de mayor confianza, deben salir del laberinto en que se metieron respecto a creer que el enemigo es Cristina o el sector que representa”, disparó el funcionario provincial.

Los dichos de Larroque se dieron luego de que Fernández le remarcara a La Cámpora que la presidencia del país “no es colegiada”, algo que al propio Larroque –según afirmó– le “duele mucho”, ante lo cual pidió “no tenerle miedo al debate, resolver rápido, hablando de frente, dejando las chiquilinadas”, dijo el funcionario provincial, redoblando la apuesta contra el jefe de Estado.

En la misma línea, el ministro que responde a Axel Kicillof cuestionó a los funcionarios cercanos al Presidente, a los que los definió de “laderos” y “amigos”. “Nos quieren poner el mote de sectarios, cuando los sectarios son los que quieren gobernar con cinco amigos”, acusó. De esta manera, el ‘Cuervo’ aludió principalmente a dos que están en la mira del kirchnerismo, como lo son el titular de Economía, Martín Guzmán, y el canciller Santiago Cafiero, entre otros ‘albertistas’ dentro del Gobierno.

Larroque vs. Guzmán

En cuanto a Guzmán, Larroque lo tildó de intentar “humanizar” al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aprovechó para chicanear: “Sin duda Axel Kicillof hubiera negociado mejor el acuerdo”, recordando el paso del actual gobernador provincial en la cartera económica. En síntesis, el ‘Cuervo’ sostuvo que el verdadero “enemigo” del país es el FMI, junto con otros intereses externos que han logrado ponerle un “cepo” a la democracia.

¿Ruptura?

A pesar de las críticas, Larroque, fiel al diputado nacional Máximo Kirchner, insistió en que el kirchnerismo no abona a la ruptura del Frente de Todos y volvió a cuestionar la “estrategia de discusión” que lleva adelante el sector que responde al mandatario. “Queremos que exista el frente. No hay una institucionalidad del Frente de Todos, no hay una mesa, ámbitos visibles, no se sabe dónde se discute. No creo que los off sean el ámbito pertinente para discutir en el seno de una fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar”, argumentó.

¿Qué hará el kirchnerismo en 2023?

Por último, con la mira puesta en 2023, Larroque pidió dirimir las diferencias para poder solucionar los problemas de la gente. “Necesitamos el Alberto previo a las PASO de 2019, después hubo una situación a partir del resultado y de cómo de alguna manera los oropeles de la cercanía del poder, escenarios que se fueron configurando y un alza positiva de la imagen del Gobierno generan contextos que acercan la tentación de creer que esto no se construyó entre todos”, concluyó el funcionario bonaerense.

Con información de www.elintransigente.com