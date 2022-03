Taylor Hawkins: forenses encontraron un corazón de tamaño anormal que podría haber provocado su muerte

Este sábado se conocieron los primeros resultados de la necropsia realizada al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, los cuales arrojaron que el baterista tenía, en su cuerpo, aproximadamente 10 sustancias distintas, incluyendo antidepresivos y opioides, generándole una aparente falla cardiaca. En ese sentido, los forenses hallaron un caso que llamó la atención en medio del análisis al artista.

En medio de los estudios, los peritos se encontraron con que el corazón de Hawkins tenía un tamaño anormal, teniendo en cuenta el gramaje de este órgano en cualquier persona. De acuerdo con Medicina Legal, el corazón del baterista pesaba aproximadamente 600 gramos, y adicionalmente, tenía el doble del tamaño con respecto al de un adulto promedio.



El peso aproximado de un corazón es de 250 hasta, máximo, 350 gramos, por lo cual esto llamó la atención de los investigadores. Ahora bien, existen casos donde el occiso presente una hipertrofia en el corazón generada por patologías cardíacas, así como también un cambio notable en el tamaño del corazón a causa del uso constante de sustancias psicoactivas. En ese orden, existe la hipótesis de que el órgano de Oliver Taylor Hawkins haya crecido por el consumo de drogas reconocido del músico y que haya agravado los efectos de una posible sobredosis; empero, se espera que Medicina Legal entregue un nuevo parte sobre esta versión.

Pero alrededor de todas las versiones existentes, el artista había mencionado en vida el porqué de su infrecuente tamaño y peso del corazón, señalando que no era a causa del uso de algún estupefaciente sino de, al contrario, su forma física en aquel entonces.

En una entrevista hecha por Brian Hiatt para la revista Rolling Stone en junio del año pasado, el baterista afirmó que se encontraba bien de salud y que su médico le había realizado una valoración positiva con respecto a su estado de salud

— Te ves bien, hombre, sí —dijo Hiatt—

—¿Tocaba bien la batería ayer? ¿Estaba cantando bien ayer? —contestó Hawkins—.

— Si, si, si —replicó el entrevistador—

—No, Estoy bien. Capté el mensaje, que era muy importante —aclaró el baterista de Foo Fighters—. Y tengo suerte. Tengo suerte de haber captado el mensaje en el momento adecuado. Así que sí, estoy sano. Estoy bien... Tengo infecciones de los senos paranasales muy malas. Y me acabo de enterar por mi médico, me hice todos los análisis de sangre y me revisaron todo el corazón y me dijo: “Amigo, estás en una forma increíble”. Tu corazón es grande, porque haces mucho ejercicio. Es como el corazón de un corredor”. Y eso está bien. Lo único es, dijo, “Creo que tienes apnea del sueño”. Y mi esposa siempre dice que roncas y haces ruidos extraños mientras duermes y esas cosas.

Además, en aquel diálogo, el periodista le preguntó por su constante estado de ansiedad generada por los conciertos, a lo que él contesta que “Siempre, siempre, siempre” presenta esta condición.

De momento, se mantiene como primaria la versión de que el deceso de Hawkins se produjo por una falla cardíaca producto de una supuesta sobredosis, teniendo en cuenta sus antecedentes con el uso de antidepresivos y estupefacientes, así como por el hecho de que su cuerpo fue hallado sin signos de violencia antes de presentarse en el Festival Estereo Picnic el pasado 25 de marzo.

