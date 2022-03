Wanda Nara habló del rumor de infidelidad con su guardaespaldas

Wanda Nara fue foco de un escándalo en los últimos días porque surgieron nuevamente rumores sobre una posible relación con su guardaespaldas. Ya en diciembre se había estado hablando de Agustín Longueira tras una serie de fotos de la esposa de Mauro Icardi y su empleado.

Ante los nuevos rumores de un posible engaño por parte de Wanda Nara, la misma empresaria se encargó de enfrentarlos y publicó un descargo en sus redes.

Con capturas de pantalla de algunos portales donde daban por hecho la noticia, la influencer escribió: "No necesito aclarar que todo es más que mentira. Pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender. No soy esa clase de persona ni de mujer".

Luego, Wanda Nara siguió: "Nunca hice una cosa así (estando en pareja). Me manejo diferente porque soy diferente". De esta manera, la ex de Maxi López dejó en claro que no le fue infiel al papá de sus hijas con su guardaespaldas.

Fuente: caras.perfil.com