Tras los dichos de Alberto Fernández el diputado Waldo Wolff cruzó a Gabriela Cerruti

Luego de la aparición de Alberto Fernández en TV Pública, el diputado nacional Waldo Wolff salió al cruce contra la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Es que la funcionaria puso un tweet destacando la presencia del Presidente en los estudios de la televisión pública. De esa manera, el legislador le respondió «pedí que me inviten en vivo y no lo hicieron».

La aparición de Alberto Fernández en la TV Pública desencadenó un cruce en Twitter entre el diputado nacional Waldo Wolff y la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Todo comenzó cuando la funcionaria escribió «Por primera vez en 22 años un Presidente en ejercicio llega a los estudios de la televisión pública para ser entrevistado con libertad y respeto«.

A eso, el diputado nacional le respondió «Dos años presidí la comisión de libertad de expresión y pedí que me inviten en vivo y no lo hicieron». Además, el legislador en su descargo agregó «estoy cuando quieran. Hay algo peor que venderse como uno no es, sino venderse como todo lo contrario». Para finalizar su respuesta Wolff escribió «son todo lo contrario a la libertad».

No obstante, la portavoz presidencial redobló la apuesta y jugó fuerte contra el diputado opositor. De esa manera, Gabriela Cerruti le respondió «Pensé que ibas a corregirme y decirme que Mauricio Macri había ido cuando era Presidente. Pero no». A esto, el diputado nacional volvió a escribirle y le dijo «ya que estás tan activa procura que me inviten. Que estés bien. Buenas noches».

Lo destacado de la entrevista de Alberto Fernández

A pesar de los rumores de quiebres que existen dentro del Frente de Todos, finalmente el presidente Alberto Fernández afirmó que no habrán cambios en el Gabinete Nacional. A su vez, explicó que él no hará nada dentro de la coalición oficialista que genere quiebres porque, pensando en 2023, «separados valemos menos».

Por su parte, ya varios funcionarios del Gobierno se manifestaron en este sentido. Tanto Gabriel Katopodis, como Eduardo de Pedro, expresaron que el Frente de Todos está unido. Sin embargo, los cimientos de la alianza están visiblemente debilitados tras la actitud que tomaron los funcionarios kirchneristas sobre el acuerdo con el FMI.

