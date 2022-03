Patricia Bullrich insistió con una posible alianza con Javier Milei de cara al 2023: “Yo no cerraría ninguna puerta”

Tras haber reconocido que su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya no es tan fluida como antes, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, insistió con una posible alianza electoral con Javier Milei de cara a las presidenciales del 2023.

Todo ocurrió este domingo por la noche, cuando el diputado de La Libertad Avanza estaba siendo entrevistado en TN y en el piso del canal apareció la ex ministra de Seguridad, que estaba esperando su turno para ingresar al estudio.

Al ver que la dirigente de Juntos por el Cambio ya había llegado, el conductor del programa, Diego Sehinkman, le consultó al economista su opinión respecto de ella y fue entonces que propició un diálogo entre ambos referentes de la oposición, quienes volvieron a elogiarse mutuamente y dejaron abierta la posibilidad de un futuro acercamiento político.

“Está muy lejos la elección y creo que hay que esperar y no decir ‘de esta agua no beberás’. Creo que es importante encontrar puntos en común y pienso que el tiempo y las circunstancias del país pueden hacer que gente que hoy está en distintas coaliciones, mañana pueda estar más cerca”, remarcó Bullrich.

En esta línea, la ex funcionaria nacional sostuvo que para ella “nadie le roba los votos al otro”, sino que “cada fuerza construye su relación con el ciudadano” y el economista liberal “hizo una muy buena elección en la Ciudad y tiene que estar orgulloso de eso”.

“Eso no es robarle votos a nadie, eso es una construcción paralela que si alguna vez se juntan o no, la historia y las circunstancias del país lo dirán”, reiteró Bullrich.

A su turno, Milei agradeció las palabras de la presidenta del PRO y destacó que “su posición es muy respetuosa y no es la misma que la que tienen otros”. El mensaje parecería estar dirigido a Rodríguez Larreta, a quien en reiteradas oportunidades el diputado de La Libertad Avanza cuestionó duramente.

“Yo creo que los obstáculos son una construcción política que se puede desarmar. Si nosotros pensamos en Juntos por el Cambio, dos antes (de la elección presidencial del 2015) nadie se imaginaba que la UCR o la Coalición Cívica pudieran tener como candidato a Mauricio Macri, pero luego la realidad formó una coalición”, recordó Bullrich.

Y agregó: “Hoy hay dos corrientes políticas: el republicanismo, con sectores más y menos liberales, y el populismo. En este contexto, yo no cerraría ninguna puerta”.

No es la primera vez que se habla de una posible alianza entre la ex ministra de Seguridad y el economista, quienes suelen mostrarse cercanos. Sin embargo, esta idea no fue muy bien recibida por algunos sectores de Juntos por el Cambio.

“Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella. Le valoro que va a de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro”, explicó Milei poco después de haber sacado más del 13% de los votos en las primarias del año pasado, cifra que en las generales aumentó a más del 17 por ciento.

A principios de noviembre último, el actual diputado incluso visitó al ex presidente Mauricio Macri en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, encuentro que fue organizado por la propia Patricia Bullrich.

“Yo no tenía la gravitación política que emergió después de las PASO, fui y hablé estrictamente de economía, a explicar por qué esto va a estallar”, contó Milei sobre aquella reunión.

Con información de www.infobae.com