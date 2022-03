Kylian Mbappé, en guerra con los patrocinadores de la Selección de Francia

La estrella del PSG y la Selección de Francia, Kylian Mbappé, rechazó este martes participar en un acto promocional con patrocinadores de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) como protesta por la gestión de los derechos de imagen de los ‘Bleus’, aunque sus representantes niegan una “rebelión”.

El delantero de 23 años, una de las máximas estrellas mundiales, no quiere prestar su imagen a empresas con las que no está de acuerdo. “La nueva generación no está dispuesta a transigir con sus principios y sus ideales. Kylian es un atleta de la nueva generación”, señaló la abogada del atacante en una entrevista que publica el diario L’Équipe.

Coca Cola, KFC, Belin o BetClic son patrocinadores de segunda fila de la selección francesa, lo que les da derecho a contar con la imagen de los jugadores convocados por Didier Deschamps. Sin embargo, Mbappé ya dejó en claro que no quiere asociar su imagen a estas empresas.

A juicio del jugador, las casas de apuestas causan problemas importantes entre los jóvenes de los barrios más modestos del país, como su Bondy natal, una ciudad de las afueras de París. En tanto que las cadenas de comida rápida contrastan con la campaña que el delantero lleva adelante para promocionar una alimentación equilibrada entre los adolescentes.

El veto del jugador provocó un enorme disgusto en alguno de los patrocinadores, que invirtieron grandes cantidades de dinero en esos contratos. Es el caso de Orange, el operador de telecomunicaciones que no supone ningún problema para Mbappé, pero que pagó los platos rotos.

Para evitar este tipo de problemas, Mbappé lleva meses pidiendo, en vano, poder participar en la elección de los patrocinadores. Ante el silencio de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) había que tensar la cuerda, y la estrella nacional se negó esta semana a participar en acciones con alguna de esas marcas.

“Este episodio no pone en duda la implicación de Kylian Mbappé, su apego a la selección francesa, y debe servir al diálogo necesario alrededor de estos temas”, añadieron sus representantes, recordando que todas las primas que el delantero ganó desde su debut en la selección en 2017 fueron donadas a “organizaciones caritativas”.

En declaraciones al diario L’Equipe, que fue quien destapó el caso el martes, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, descartó cualquier sanción a Mbappé y añadió que van a trabajar “para mejorar las cosas y que todos estén contentos, patrocinadores y jugadores”.

Fuente: TN