"Voy a trabajar para que en 2023 Rafaela tenga un gobierno Radical"

La UCR de la provincia de Santa Fe se apresta a renovar sus autoridades el próximo mes de Abril, en Rafaela hay dos listas que se presentaron, una de ellas está encabezada por el Doctor Carlos Zimerman a quienes acompañan dirigentes de mucho arraigo en el centenario partido como lo es Pablo Williner.

Dialogamos con Zimerman acerca de las negociaciones que sabemos están manteniendo con la gente de Bottero y Viotti para procurar evitar una interna que sabemos que si se da, habrá seguramente munición gruesa.

¿Cómo marchan las negociaciones tendientes a llegar a un acuerdo con el sector de Bottero y Viotti?

Con quien me reuní es con Juan Degiovani, un dirigente honesto y con muy buenas intenciones, pero por ahora no llegamos a nada.

¿Que los separa a ustedes de Bottero y Viotti?

Principalmente nosotros aprendimos de Changui Cáceres que el partido no se le cierra a nadie, que todos son bienvenidos si se trabaja para un objetivo común y el objetivo en Rafaela debe ser ganarle al peronismo y que Rafaela tenga un gobierno honesto.

Nosotros aspiramos a un partido siempre abierto, que la gente vaya y plantee sus inquietudes y sus problemas. El partido debe estar abierto todos los días y para todos, los que así no lo quieren es por que algo esconden.

¿Qué tan cerca están de ir finalmente a una interna?

Los Radicales no le tenemos miedo a las internas, estamos acostumbrados. Hoy te puedo decir que el grupo está muy entusiasmado en competir. El fin de semana visitamos a muchos correligionarios y todos nos dicen lo mismo, se quejan de que el partido no les da cabida y nadie se interesa por incorporar gente.

Llevamos visitados a más de 800 correligionarios y la devolución de todos es espectacular, estamos convencidos de que si vamos a interna nos va a ir muy bien.

¿Se sentaría a dialogar con Viotti y con Bottero?

Seguramente, tenemos que dialogar como única posibilidad de conseguir derrotar al peronismo. Jamás dejaría de sentarme a dialogar con un correligionario, pero si hay que ir a internas voy sin problema y me van a tener que aguantar, no soy para nada fácil y hasta contar el último voto juego a fondo, después somos todos Radicales.

¿Una interna puede dejar heridas profundas?

La verdad que no lo sé, yo estoy acostumbrado a las "bravas", tengo 58 años y siempre la tuve que remar, nadie me regaló nada. Ya tengo el cuero curtido, no vivo del Estado, no tengo cargo público y todo lo que hice fue "laburando" en mí Estudio Jurídico. No muchos pueden decir lo mismo. Esto lo digo a nivel general, que nadie se sienta aludido,pero cuando la política está tan denostada y vituperada, no cobrar un solo mango del Estado, nunca haber tenido un cargo público, jamás haber sido ñoqui y que nunca me hayan "inventado" un cargo para rascar unos mangos te da una tranquilidad increíble que no todos la tienen.

¿Sus conceptos parecen que van dirigidos a alguien en particular?

No, te aseguro que no, van dirigidos a toda la clase política, los que desde hace tantos años nos llevaron a la peor de las decadencias, los que arruinaron la Argentina y a los dirigentes políticos jóvenes que rápido aprendieron a vivir del Estado y valerse de él.

¿Le gana la interna a Bottero y Viotti?

No se, eso lo van a decir los afiliados, ellos son los que van a votar, lo que te puedo asegurar es que vamos a hacer todo lo posible para que el partido se habrá definitivamente a la gente, y sus dirigentes sean transparentes y no tengan nada que esconder. Los que no quieren que gente nueva se incorpore al partido es por que algo esconden.

La gente de Bottero y Viotti dicen que desconfían de usted por que en oportunidades es capaz de cualquier cosa.

-Y tienen razón, sobre todo para ganar. Ellos lo saben, Viotti lo sabe muy bien.

En 2015 fui yo quien lo impulsó a enfrentarlo a Lalo Bonino. Lo decidimos una mañana en Cyrano, estábamos con Alejandra Sagardoy y mí hijo José. Bottero estaba en Europa y quería que Viotti vaya tercero en la lista detrás de Lalo y de Carina Visentini.

El extinto gobernador Miguel Lifschitz lo terminaba de echar del cargo que (Viotti) ocupaba en su gobierno. Armé una conferencia de prensa en 20 minutos para ganarle de mano a Lifschitz y que quede como que Viotti renunciaba.

Inmediatamente le pagué la publicidad en los carteles Led y "mojé" a todos los periodistas para que le hagan notas. Ese fin de semana habló con todo el mundo, le faltó salir en la Play Boy, nada más.

Fue el primero en largarse, le ganó de mano a todos y se fue posicionando,lo demás es historia conocida: Le pegó un baile bárbaro a Bonino, ganó la interna y lo eligieron concejal. En los festejos de ese día estoy en todas las fotos, Viotti usaba hasta los zapatos que le traje a mí hijo de Miami. Cuando le tocó agradecer lo nombró a Miguel Destefanis, Alejandra Sagardoy me abrazó me agradeció y me dijo algo al oído que nunca voy a revelar, pero tenía razón. Todo eso ya es historia, te puedo contar mil cosas, que digo mil, diez mil, pero ahora hay que mirar para adelante y trabajar para ganarle al peronismo, esos si que son peligrosos en serio.

Con lo último que contó, le pregunto nuevamente y perdón la insistencia. ¿Se reuniría a dialogar con Bottero y Viotti?

Si, por supuesto. No entiendo la insistencia, se ve que no me conocés. Hoy solo quiero que en 2023 Rafaela tenga un gobierno Radical.