Un argentino fabricó muñecos que recrean la pelea de Will Smith con Chris Rock: cuánto cuestan

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de la entrega de premios Oscar, que a pesar de los galardonados, parte del show se lo ganó el actor, Will Smith luego del cachetazo que le dio a Chris Rock. Esto sucedió porque este último hizo una broma en su monólogo, que era una burla al aspecto físico de la esposa del actor, Jada Koren Pinkett Smith.

Ante este episodio que se hizo viral en todo el mundo, un coleccionista argentino aprovechó el suceso para hacer crecer su negocio. Jonathan Herrera, tiene un emprendimiento de muñecos no tradicionales debido a que una vez buscaba figuras de acción y no las encontraba porque que nadie las fabricaba. Fue ahí, hace siete años que arrancó con Milonga Customs. Basándose en virales, fabricó muñecos de la pelea de Will Smith y Chris Rock.

Las dos figuras de la pelea cuestan $1000 y se venden unicamente por encargo. Según el packaging, el Oscar que Smith recibió por su actuación en El método Williams “se vende por separado”.

“Hay un arte que es customizar muñecos. Agarrás un personaje que no es muy relevante y modificás la figura con masilla epoxi a lo que vos querés. Así arranqué con esto y ahora de vez en cuando moldeo sobre muñecos, pero en general los imprimo en 3D”, contó Herrera, de 35 años.

Actualmente, la firma Milonga Customs está compuesta por seis personas, cada uno con sus muñecos y su línea de ventas. “Yo hago los muñecos a partir de virales. Otra persona hace músicos y escritores; y hay otro que hace memes, pero más bizarros o de humor negro. Otro hace muñecos de la política y después todos nos mezclamos, pero lo mío es lo bizarro y las noticias rápidas”, explicó.

Entre las creaciones de Herrera está el muñeco del meme de Osvaldo Laport, el de Enzo Pérez con el buzo de arquero de River, el cual vendió 300 en una semana, el de Cristina Kirchner con su libro Sinceramente, los de Diego Maradona, los de Ricardo Fort, Viale vs. Samid y los del músico Fabián Show.

“El de Fabián Show me lo pidieron de España, Perú, Ecuador y Uruguay. El Gauchito Gil Z llegó a Japón y uno que hice de Maradona llegó a Alemania y me vinieron a hacer nota a mi casa en Florencio Varela”, aseguró el coleccionista.

Los valores de los muñecos arrancan desde $800 hasta $2000, dependiendo de la cantidad de unidades que tengan y es online. Además de las figuras que ofrecen en Instagram y Mercado Libre, Herrera también realiza muñecos personalizados por encargo.

“La gente nos encarga los que ya tenemos o nos pide algo personalizado con la imagen de un amigo o de un pariente. Para lograr eso, necesitamos una foto del personaje y la idea concreta de lo que pretenden”.

Fuente: la100.cienradios.com