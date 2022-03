Aníbal Fernández defendió que la deuda la paguen los evasores: «Se la fugaron Macri y sus amigotes»

El Frente de Todos está viviendo sus peores horas. Las internas que hay entre funcionarios de Alberto Fernández y quienes responden a Cristina Fernández de Kirchner, no cesan. El cruce de acusaciones van en escalada. Uno de los que más metido en la discusión es Aníbal Fernández. El ministro esta vez quiso poner paños de agua fría entre el Presidente y su Vice.

En una entrevista a C5N, el ministro de Seguridad expresó su opinión, de forma negativa, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Apuntó directamente al expresidente del país y lo acusó de fugarse el dinero prestado por el organismo. Es por esa misma razón que no vio de forma negativa el proyecto de ley que marca que, quienes hayan evadido en el exterior, tengan que poner parte de ese capital para abonarle al FMI.

«El negocio lo hizo Macri y sus amigos. Hizo recorrer, ante aquellos que lo frecuentaban y se beneficiaban, su familia y sus amigotes«, indicó el director de la cartera de Seguridad. Al mismo tiempo reconoció que el exmandatario no hizo nada fue de la ley. Ante eso comentó: «Nadie dice que fuera ilegal, Macri facilitó todo para que se llevaran cada uno de los centavos.

El día lunes se presentó un proyecto, por parte del Frente de Todos, para que se hagan cargo de la deuda aquellos evasores que hay en el exterior. Según C5N, son 417 mil millones de dólares no declarados. Entonces, para Aníbal Fernández, la presentación es correcta: «Impacta la cifra porque hay un pueblo completo que no fugó, no gastó, comió mal, tuvo una vida complicada con este bicho y tiene que ser el deudor de una fortuna incalculable», subrayó.

Posteriormente se expresó sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: «La lógica me dice que estamos hablando de dos personas de estatura y conocimiento de la política. Uno cree que se va a solucionar. Alberto y Cristina saben que necesitan dialogar«, reflexionó. También habló sobre los dichos de Andrés «El Cuervo» Larroque: «Cada uno dice lo que se le ocurra. No tiene ningún sentido discutir», sentenció.

