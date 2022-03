Yacobitti cruzó a Gerardo Morales: dijo que le faltó el respeto al diputado que propone dolarizar la economía argentina

Al igual que otros integrantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, criticó al gobernador jujeño Gerardo Morales, luego de que éste repudiara en redes sociales al legislador Alejandro Cacace, quien ayer presentó un proyecto para dolarizar la economía de Argentina.

“Se puede coincidir o no con el proyecto que presentó Alejandro Cacace pero las expresiones de Gerardo Morales pasan los límites del diálogo y el entendimiento, faltándole el respeto no solo a un Diputado Nacional sino también a un militante del partido que preside”, escribió Yacobitti en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que existen chispazos entre Yacobitti y Morales. En diciembre del año pasado, el diputado nacional declaró que el mandatario provincial era “funcional al kirchnerismo” en medio de la tensa interna en la UCR, a lo que el gobernador de Jujuy replicó: “No debe haber otro dirigente o gobernador de Juntos por el Cambio que luche tanto contra el gobierno como lo hago yo”.

La reacción de Yacobitti fue en sintonía con otros miembros de JxC. El diputado Fernando Iglesias, por ejemplo, optó por citar algunos de los términos que utilizó Morales para manifestarse en contra del proyecto de Cacace, y repudió el accionar del mandatario provincial. “Payasesco. Irresponsable. Ingenuo. Estúpido. Las palabras hacia un diputado de su propio partido de quien acusa a los demás de no querer el diálogo. Palomas para afuera. Halcones hacia adentro. Así, no”, planteó.

Martín Tetaz, en cambio, fue más tajante y exigió las disculpas del gobernador Morales por su “exabrupto” contra Cacace. “Está hablando de un Diputado de la Nación, que ha presentado un proyecto con el que se puede coincidir o no, pero que ofrece una propuesta para resolver el principal problema de la Argentina. Tiene una mejor? Preséntela”, propuso el legislador nacional por la Ciudad.

En tanto, la diputada Carla Carrizo citó uno de los tuits que Morales le dedicó a Cacace para expresarse en contra del gobernador jujeño, a pesar de que no comulga con el proyecto presentado por el legislador de su espacio. “Ese diputado tiene un nombre Alejandro Cacace y es radical. Respetado entre sus pares de todos los partidos en Diputados por su seriedad y honestidad intelectual. No coincido con su proyecto pero celebro su audacia para inducir un debate que la UCR hace años no da”, tuiteó.

“‘Rechazo terminantemente’ tener que pedir aprobación para ejercer representatividad que nos corresponde. ‘Rechazo’ la legitimación de representar a través de la descalificación y los insultos. Ni payaso, ni ingenuo, un CORRELIGIONARIO con INICIATIVA!”, reza el mensaje publicado por la diputada Jimena Latorre para respaldar la iniciativa de Cacace y apuntar contra su detractor.

La ola de críticas contra el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) surgió a partir de los fuertes comentarios que éste publicó en la red social del pajarito cuando se enteró del proyecto presentado por Cacace, diputado nacional por la provincia de San Luis, para dolarizar la economía nacional. “Hay que ser irresponsable e ingenuo, por no decir otra cosa, para plantear que la dolarización es la salida. La dolarización es peor que la convertibilidad”, aseguró el mandatario provincial a través de su cuenta de Twitter.

Cacace no se quedó de brazos cruzados, recogió el guante y respondió mediante la misma vía. “Estimado Presidente de mi partido: la inflación es un grave problema de nuestra economía, que lleva mucho tiempo sin solución. Creo debemos animarnos a pensar políticas que lo resuelvan, con datos y evidencias, sin prejuicios ni agresiones. Demos ese debate en la @UCRNacional”, arremetió el legislador puntano.

