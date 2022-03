Bombos del Mundial 2022: cómo quedarán y el grupo que podría tocarle a la Selección en Qatar

El Mundial Qatar 2022 ya se palpita. Faltan 7 meses y 17 días para el comienzo de la competencia más esperada, el próximo 21 de noviembre, pero a horas del sorteo del viernes 1° de abril que determinará la conformación de los ocho grupos, el juego ya comenzó.

La confirmación de los bombos quedará ratificada el jueves 31 por la mañana, cuando la FIFA dé a conocer la última actualización de su ránking, pero mucho de lo necesario para anticiparse a los grupos ya se conoce: la Selección argentina será cabeza de serie, irá al Grupo 1 y tiene grandes posibilidades de que comparta su zona con una potencia de Europa como Alemania, Dinamarca u Holanda.

Lo seguro es que el equipo de Lionel Scaloni, que con el empate ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias extendió su invicto a 30 partidos y asoma como uno de los candidatos, no se cruzará en la primera fase de la Copa con un seleccionado de Sudamérica, ya que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por 13 selecciones.

Cómo son los bombos para el sorteo del Mundial Qatar 2022

Las selecciones clasificadas se dividen en cuatro bombos que se conformarán en base a la actualización del ránking FIFA del 31 de marzo. Argentina es cabeza de serie por estar en la cuarta ubicación de la lista. A día de hoy, 30 de marzo, los primeros 10 de la clasificación son: Bélgica, Brasil Francia, Argentina, Inglaterra, España, Italia (no se clasificó al Mundial), Portugal, Dinamarca, Países Bajos.

Bombo 1: Qatar (organizador), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Polonia y Uruguay.

Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Canadá y Corea del Sur.

Bombo 4: Arabia Saudita y Ecuador.

Reglas para el sorteo del Mundial Qatar 2022

Las 29 selecciones clasificadas, las dos plazas para decidir de los repechajes intercontinentales y la plaza reservada a la ganadora del últim repechaje de la UEFA se distribuirán en cuatro bombos de ocho selecciones cada uno, basándose en Ia úItima actualización del ránking FIFA pubIicada eI 31 de marzo tras el periodo internacional disputado el mismo mes.

A partir de dicha clasificación, las siete primeras selecciones ocuparán el bombo N° 1, acompañadas de la seleccion anfitriona (Qatar). Las selecciones que ocupen los puestos 8 a 15 pasarán al bombo N° 2. Las selecciones que ocupen los puestos 16 a 23 pasaran al bombo N° 3, mientras que aquellas en los puestos 24 a 28, además de las dos plazas reservadas a las ganadoras de las repescas intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio, conformarán el bombo N° 4 junto con la plaza reservada a la ganadora de la última repesca de la UEFA.

En el bombo N° 1, Qatar tendrá una bola de color diferente y se Ie asignará de antemano la posición A1 como selección anfitriona. El resto de cabezas de serie del primer bombo ocupará automáticamente la primera posicion de cada grupo restante, B a H.

La FIFA garantizará, en la medida de lo posible, que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, representada en el Mundial por 13 selecciones. Cada grupo contará con al menos uno y como máximo dos combinados europeos. De este modo, cinco de los ocho grupos incluirán dos selecciones europeas.

Los 27 (de 32) clasificados al Mundial Qatar 2022

Los países ya clasificados a la Copa del Mundo son: Qatar (organizador), Francia (último campeón), Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bélgica, Croacia, Alemania, Inglaterra, España, Suiza, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Polonia, Serbia, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Senegal, Canadá, Marruecos, Camerún, Túnez y Ghana.

Repechajes del Mundial Qatar 2022

El quinto de Conmebol, Perú, se enfrentará al ganador de Australia vs. Emiratos Árabes.

El ganador de Nueva Zelanda vs. Islas Salomón jugará con el cuarto de Concacaf (hoy Costa Rica).

Los ganadores de los cruces de Europa: Portugal, Polonia y Gales vs el ganador de Ucrania vs Escocia.

Por la Concacaf, Canadá es la única clasificada hasta el momento y los otros dos lugares se los jugarán México, Estados Unidos y Costa Rica. El que quede afuera, irá al repechaje. A los mexicanos y estadounidenses les alcanza con el empate ante El Salvador y Costa Rica, respectivamente. A los “Ticos”, por su parte, no les alcanzará con ganar para desplazar a EE.UU. de su lugar, sino que tendría que hacerlo por una diferencia de seis goles para lograrlo.

Fuente: TN