Gerardo Morales pasó de los «errores del PRO» a los «pasos concretos» de Patricia Bullrich durante su gestión

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, había sido muy crítico con el PRO. Incluso, en una entrevista había dicho que para él, la fuerza liderada por Patricia Bullrich «había cometido errores» en su gestión. Sin embrago, este martes, en un posteo salió a bancar a la exministra de Seguridad y manifestó «los pasos concretos» en la era macrista en la lucha contra el narcotráfico.

Gerardo Morales es quizás una de las figuras de Juntos por el Cambio que más está apareciendo últimamente. Es que se rumorea que estaría dispuesto a ser parte de la carrera presidencial por el espacio de Juntos por el Cambio. Sin embargo, existen otros candidatos que también mostraron su voluntad. Una de ellas es Patricia Bullrich, mientras que otro es Horacio Rodríguez Larreta.

En su cuenta de Twitter, el mandatario jujeño se mostró con la exministra de Seguridad y le dedicó algunos elogios. En ese sentido, Morales escribió «en el Seminario de lucha contra el narcotráfico coincidimos en que se requiere de coraje para implementar las políticas públicas necesarias». Además, agregó «durante la gestión de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich dio pasos concretos en ese sentido».

¿Se tratará de un guiño hacia la funcionaria macrista? Es que Patricia Bullrich es quien suena con más fuerza para encabezar la lista de la oposición en las elecciones de 2023. Sin embargo, también cabe recordar que entre la exministra y Horacio Rodríguez Larreta, Morales se acercaría más a la primera opción. ¿Las razones? El jujeño tuvo algunas idas y vueltas con el jefe de Gobierno porteño.

Gerardo Morales vs Horacio Rodríguez Larreta

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales salió al cruce contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta por los subsidios que Nación le da a la Ciudad de Buenos Aires. Es que ante la amenaza de Alberto Fernández de quitar la ayuda en 32 líneas de colectivos que viajan por la Capital Federal, Rodríguez Larreta salió a quejarse.

En ese entonces, Morales fue contra su colega de Juntos por el Cambio y lo trató de «injusto«. Es que existe una gran diferencia entre la tarifa que se paga en la Ciudad de Buenos Aires por el colectivo, que la que se abona en el interior del país. De esa manera, el jujeño jugó fuerte contra Rodríguez Larreta y lo acusó de «no predicar por el federalismo«.

«El próximo Presidente debe ser radical»

Si bien el titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, no fue expresó directamente su voluntad de ser Presidente, sí anunció que «el próximo mandatario nacional debe ser un radical«. La frase la dijo en una cumbre que llevó adelante el radicalismo en Santa Fe. Allí se mostraron, luego de un tiempo, los dos sectores de la UCR juntos: los del jujeño y los del senador Martín Lousteau.

Gerardo Morales vs Mauricio Macri

El radical Gerardo Morales puede ser uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que más crítico fue hacia Mauricio Macri. Es que, incluso, en una entrevista dijo que no le gustaría ver al expresidente en un segundo mandato. Además, lo cruzó cuando el exmandatario nacional elogió a Carlos Menem: «La UCR es un partido democrático, no una empresa«.

Es que Macri había dicho en una entrevista que el riojano había sido el único Presidente en Argentina capaz de cerrar la grieta. Sin embargo, esto trajo reacciones desde diferentes referentes, tanto de la oposición como del oficialismo, y uno de ellos fue Morales. En su cuenta de Twitter, el jujeño expresó «La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios«.

