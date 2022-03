Castellano se candidatea nuevamente por que algunos de la oposición solo piensan en hacer negocios y ganar plata

Castellano ya se lo dijo a su círculo íntimo que se va a presentar a un cuarto período y que tiene la plena seguridad de ganar.

"Estoy seguro de ganarle a Viotti o a Bottero de forma cómoda, en todos estos años no aprendieron nada y la sociedad se da cuenta, es consciente que no están en condiciones de gobernar la ciudad. Los votan en las legislativas, pero no les confían para estar al manejo de la ciudad", con esas palabras el actual intendente le comunicó a uno de sus colaboradores más cercanos su decisión de ser nuevamente candidato, lo que en unos meses se va a confirmar.

Castellano no está tan equivocado, la actual oposición deja mucho que desear y en todos estos años que fue mayoría no logró absolutamente nada, la labor del bloque de JXC es tibia e inoperante y en oportunidades pareciera que están más preocupados en satisfacer sus propias necesidades que la de la gente.

Para ser más directo y no dar tantas vueltas, podría resumir el comportamiento de algunos "personajes" de la oposición como más preocupados en hacer negocios personales y ganar plata que trabajar para la gente.

En las elecciones pasadas se denunció a un concejal como propietario de un patrimonio millonario, algo que de ninguna manera se ajusta a su realidad económica, el mismo concejal, que cuando se lo atacó en cuestiones estrictamente personales, no dudo en hacer la denuncia correspondiente, en lo que respecta a lo patrimonial no dio signos de querer esclarecer nada, quizá por miedo que en vez de aclarar oscurezca.

Otro de los posibles candidatos se encuentra en una "rara explosión" comercial de su empresa, algo que tampoco pasa desapercibido en la opinión popular. Por ahí deberían entender que en política A+A no siempre es A, o B+B en oportunidades es demasiado B, casi casi C, C de casa, de campo, de canalla o de corrupción.

Hoy la oposición en Rafaela está en "la chiquita", el bloque de JXC no está a la altura de las circunstancias y de los opositores solo Lisandro Mársico puede demostrar coherencia, pero a los "macristas" (Viotti, Bottero y compañía), les falta grandeza para advertir que tanto el representante del PDP, como Fernando Muriel, quien no está en el concejo, son personas serias y maduras y por sobre todo con la reputación necesaria para darle confianza a la gente, todo lo contrario a lo que sucede con estos aprendices de políticos que se encuentran embriagados por triunfos efímeros e intrascendentes.

Para ganarle al peronismo hace falta un gran frente y por sobre todas las cosas dejar las mezquindades de lado, todo lo contrario a lo que hoy existe, en donde los personalismos tienen la delantera y los egoísmos están a la orden del día.

La oposición aún no dio señales de madurez para gobernar la ciudad y eso Castellano lo advirtió y se envalentona para seguir gobernando Rafaela, seguramente más por falencias de sus potenciales adversarios que por merito propio, pero sabemos que en el país de los ciegos el tuerto es rey y a Castellano hace muchos años que le falta un ojo....