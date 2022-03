El tenso cruce entre un piquetero y un diputado de Javier Milei: “¡A los fascistas los vamos a aplastar!”

“¡A los fascistas como Marra los vamos a aplastar!” y la réplica: “Vos tirás piedras. Andá a tirar piedras”, fueron solo algunas de las frases que se registraron en la tarde de este miércoles en el tenso cruce que protagonizaron el piquetero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el legislador porteño Ramiro Marra en el marco de la protesta que llevan adelante organizaciones sociales y de izquierda frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde montaron un campamento que apuntan a sostener hasta el viernes.

Ambos fueron cruzados en el programa de Fabián Doman, Momento D de eltrece. “Antes que nada, quisiera que si está Belliboni en el otro móvil, trate de contestar la carta documento que le mandé, porque la próxima acción que voy a hacer la semana que viene es poner una denuncia penal por los agravios que hizo hacia mi persona y por las amenazas hacia mi persona”, señaló el diputado al tomar la palabra en un comienzo.

“Y que sepa que no va a ser la única denuncia que le voy a meter, porque lo que está haciendo ahora es un hecho delictivo. El artículo 194 del Código Penal da tres meses a dos años a quien corta la calle y él se está haciendo cargo. Cada vez que sale en cámara, nos está dando un testimonio de la forma de delincuencia que está haciendo”, continuó en referencia a la presencia del referente en el piquete registrado en Avenida 9 de Julio.

Inmediatamente, Belliboni respondió: “Primero, la carta documento que él hizo pública en Twitter antes que en otro lado, nunca llegó a mi casa. Se ve que este muchacho no sabe ni escribir”.

“Yo vivo desde hace 50 años en el mismo lugar —continuó Belliboni— y se la voy a decir a Marra para que me llegue la carta documento, porque dice que hace un mes mandó la cara y se ve que no sabe escribirlas”. “La viste en Twitter. Me hubieras pasado la dirección por Twitter si la viste ahí”, replicó el legislador.

“Sí, claro. La vi, la vi. Y se ve que sos un muchacho que no tiene condiciones para ser legislador: no sabes mandar una carta documento”, desafió el referente del Polo Obrero.

“¿Y por qué no respondiste?”, insistió Marra. “No, no voy a responder porque la carta documento tiene que llegar a dónde tiene que llegar. Si no la sabés mandar, andá a un abogado, andá a la escuela. Sos un muchacho que está amenazando con acciones... Hacé las acciones. Pero tené cuidado, tené cuidado Marra con las amenazas que hacés”, advirtió Belliboni.

“Yo qué amenaza hice si fui por la Justicia”, interrumpió el legislador. “Y dejame hablar, porque yo te escuché hablar y te escuché decir muchas pavadas en los últimos días. Te escuché decir muchas pavadas en los últimos días, pero vos no te das cuenta que estás siendo un pequeño payasito”, enfatizó el dirigente.

“Te lo voy a decir así: sos un pequeño payasito de lo que fue la Liga Patriótica en Argentina que golpeaba obreros por la calle, porque la propuesta de esa Liga Antipiquetera que armaste...”, cruzó Belliboni en relación a la iniciativa que presentó el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza.

Sucede que ese movimiento anunció la puesta en marcha de un “movimiento antipiquetero”, con el que buscará frenar los cortes de tránsito mediante la militancia digital del público en general y la presentación de denuncias penales contra los dirigentes que lideren las manifestaciones callejeras que afecten la libre circulación, entre otras actividades.

El denominado Movimiento Antipiquetero Argentino (MAPA), es “una organización que busca ponerle freno a los piquetes en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires”, había informado ayer el diputado porteño y colaborador cercano de Milei.

En el marco del tenso momento televisivo, Marra continuó con un cruce a su adversario político: “Vos sos el que está utilizando la violencia”. Y fue ahí cuando el debate tomó mayor intensidad. “Ninguna violencia, acá no hay ninguna violencia”, replicó Belliboni señalando la calle.

“¡Opiná sobre el policía que quemaste!”, señaló Marra. “¿Qué policía? A eso lo vas a tener que probar... ¿Así que yo quemé un policía?”, cuestionó el dirigente.

“Vos tirás piedras. Andá a tirar piedras. Convalidás a la gente que tira piedras. ¿Vos estás en contra de los que tiran piedras?”, insistió el legislador de Milei. “Yo no tiré piedras, nada de eso”, respondió el dirigente.

“Es la demanda penal ahora, porque ya vio la carta documento”, adelantó Marra sobre su próxima acción en el marco de la Justicia. En ese momento, Belliboni le dijo su dirección a Marra. “Burzaco”, remató al dar la precisión y desafió: “Cuando quieras, en los tribunales que quieras”. “Los delincuentes saben que tienen que aceptar la carta documento”, insistió Marra en un ida y vuelta subido de tono.

“¡A los mamarrachos y fascistas los vamos a aplastar, como le dicen ellos a los zurdos!”, gritó el dirigente. Luego, remató: “¡A los fascistas como Marra los vamos a aplastar!”. “¡Fascista, eso es lo que sos vos: un fascista!”, insistió el representante del Polo Obrero.

“Perfecto, dale. Estoy acá en la Legislatura. Perfecto, vení a aplastarme. ¡No te tengo miedo, Belliboni!”, respondió el legislador mientras el dirigente le gritaba: “¡Facho!”.

“¡Facho! ¡Defensor de Videla! ¡Defensor de Videla!”, enfatizó Belliboni. “No lo defiendo a Videla, repudio a Videla... ¿Vos repudiás a Cuba? ¿Repudiás lo que pasa en Venezuela?”, contestó el legislador. “¿Qué vas a repudiar vos si presentaste un proyecto?”, concluyó el referente del Polo Obrero.

