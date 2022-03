Quién es Santiago, el cocinero por el que se peleaban las participantes de El Hotel de los Famosos

Noche a noche los participantes de El Hotel de los Famosos compiten para ganarse 10 millones de pesos. Y, además de las pruebas y desafíos, muchos tienen enfrentamientos propios de la convivencia. El martes por la noche Melody y Majo Martino tuvieron un fuerte cruce por Santiago Albornoz del Azar, uno de los cocineros del equipo liderado por Chris Petersen

“Vamos a ver con quién se queda”, desafió Melody a su compañera luego de ver por primera vez a Santiago en la cocina de El Hotel de los Famosos. “Vamos a ver qué funciona si la sutileza o ir al grano”, respondió entonces su compañera de reality. “¿Quién pensás que decidió ponerme en el staff dos semanas seguidas?”, le preguntó Majo. “Disculpame, ¿a quién le hace los licuados preferidos?”, le respondió la primera.

Hasta ayer pocos conocían a Santiago Albornoz del Azar. Sin embargo el joven se hizo conocido en televisión luego de haberse consagrado campeón en el El gran premio de la cocina (ElTrece) en dos oportunidades. También ha sido invitado a otros programas de la televisión abierta, como Es por ahí y Masterchef.

Según contó él mismo en el ciclo de El Trece, su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre. “Aprendí a ser quién yo soy en la vida porque me pegué contra millones de paredes desde muy joven”, aseguró el cocinero que ahora trabaja en El Hotel de los Famosos.

“Me críe con una madre que trabajaba muchísimo para bancarme a mí, pero fue una madre sola porque mi viejo se fue cuando yo era muy chico. El no tener una figura paterna y todas las falencias que me faltaron se las agradezco porque yo aprendí a ser padre por como me hubiera gustado que fuese conmigo”, relató el cocinero.

Santiago tiene dos hijos. El primero, al que llama el “colorado”, nació cuando él tenía apenas 20 años. “Estaba transitando una adolescencia bastante complicada. Había caído en cosas en las que no tenía que caer y cuando comprendí que iba a ser papá decidí cambiar después de chocar contra la pared millones de veces”, contó.

“Mi hijo me ayudó a salir de esa zona oscura. No iba a permitir que él no tuviera a su padre. Yo quiero ser para ellos el padre que no tuve. A veces me preguntó por qué papá hizo esas cosas y no estuvo en tantos momentos”, explicó el cocinero.

