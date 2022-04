Mac Caddon, el ladero de Guille Cantero: "Fui asesor de concejales que han ganado"

La caída de Marcos Jeremías “Pato” Mac Caddon, un presunto ladero del líder de Los Monos, Ariel Máximo “Guille” Cantero, desató un revuelo institucional en el sur de Santa Fe. Fue acusado este jueves como supuesto jefe de una célula de la banda narco de Rosario que buscó “copar” el mercado de drogas del cordón industrial de la provincia, que abarca Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto San Martín. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, además, revelaron diálogos extraídos de su teléfono, donde menciona haberse reunido con “políticos y la gorra de todos los colores”, en referencia a policías, para lograr su cometido. En un momento, el imputado pidió la palabra y sugirió que colaborará con la investigación y aseveró: “Fui asesor de concejales que han ganado. Tengo mucha información”.

La audiencia duró aproximadamente tres horas, se llevó a cabo vía Zoom y culminó con Mac Caddon en prisión preventiva efectiva por el plazo de Ley. Los fiscales imputaron a “Pato” como el referente de “Guille” Cantero para llevar a cabo el avance de Los Monos en la zona Norte de Rosario y en el cordón industrial, en el departamento San Lorenzo. Para eso, afirmaron que debió desplazar a dos bandas antagónicas que están instaladas en esa región: una comandada por Ramon Alberto “Willy” Velázquez y Jehiel Fabián “Tito” Marino; y la otra de Víctor Hugo “Pipi” Leys.

Mac Caddon estuvo prófugo desde el 1° de octubre pasado, cuando la Justicia Federal y provincial hicieron un operativo conjunto que consistió en 84 allanamientos contra cuatro células que trabajan para Los Monos en distintas partes de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y el cordón industrial de la región Sur de Santa Fe.

Las células de Los Monos estaban divididas, a criterio de la causa, de la siguiente manera: Mac Caddon en la zona Norte de Rosario y en el cordón industrial; Pablo Nicolás Camino en la zona Oeste de Rosario; Damián “Toro” Escobar en la localidad de Pérez y la zona Noroeste y Norte de Rosario.

En aquellos 84 operativos, la Policía Federal no atrapó a “Pato” en su casa de Crespo al 300, en barrio Luis Agote. Fue la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal quien lo arrestó el miércoles de la semana pasada en la puerta del gimnasio Kraft, situado en bulevar Rondeau al 700, en la zona Norte de Rosario.

El “Pato” prendió el ventilador

De 35 años, Mac Caddon se definió como “empresario textil” –en efecto, figura como responsable inscripto en la AFIP desde 2017 para ese rubro y en 2018 para una agencia de turismo– y dijo que actualmente tiene “entre 20 y 30 empleados”, y que mantiene a su pareja y a sus cuatro hijos.

“Soy presidente de una peña de Newell’s. Se llama ‘La Más Loca’. Ahí trabajo la parte social. Crecimos con los chicos y formamos una ONG que se llama LML. Trabajamos con mucha gente porque a mí me gusta la política. No soy político, no vivo de eso. La usé de hobby. Los políticos se querían acercar para la foto. Me servía como presidente de la asociación porque nos aportaban máquinas, alimentos. Varios querían sacar su provecho, pero para mí era irrelevante. Ahí, conocí a mucha gente. En Newell’s hice campaña y también fui asesor de concejales (de Rosario) que han ganado”, aseguró.

El presunto ladero de “Guille” Cantero abrió una puerta para colaborar con los fiscales al señalar: “Conozco muchas cosas que no es necesario decirlas ahora. Sí en otro momento para aportar a la causa. Tengo mucha información”.

La acusación y los mensajes que generaron revuelo

Parte de la imputación formulada al presunto ladero de “Guille” Cantero se basó en el contenido de dos teléfonos secuestrados en marzo del año pasado: uno es de Mac Caddon y el otro de Daniel Godoy, sospechado de regentear la droga de parte de la zona norte de Rosario y Granadero Baigorria. Los dispositivos fueron incautados precisamente el 8 de marzo de 2021, cuando Godoy cayó detenido por estar bajo investigación por el asesinato del narcotraficante Marcelo “Coto” Medrano, ocurrido en octubre de 2020 en una estación de servicio.

En el teléfono de Mac Caddon se hallaron imágenes de armas de fuego que tenía en su casa, droga y varias conversaciones que podrían generar nuevas causas penales.

El 3 de marzo de 2021, cinco días antes de la caída de Godoy, Mac Caddon le dice que habló con “un abogado” y se interiorizó sobre su situación judicial, ya que se presumía que era investigado por el crimen de Medrano. “El tema es así. La gorra me dice que lo tuyo es amplio. Pipi Traferri, político (senador provincial del peronismo); Piyin (se presume, Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central); la gente de campo seco de Baigorria. Tenés quilombo con todos estos. La captura tuya la tiene (Marcelo) Sain. Es decir que estás más expuesto allá que acá”, le dijo.

“La diputada que te habló te puede dar una mano. Porque el jodido es Sain. La gorra acá se arregla, en la de Buenos Aires es donde hay que meter mano”, le agregó Mac Caddon a Godoy sin precisar a qué legisladora hacía referencia.

“Después te llamo. Es todo el W, que lo maneja. Él te mete en cana y él te saca”, le respondió Godoy. La inicial W explicaron los fiscales que era alusiva a uno de los jefes narcos del cordón industrial, Ramón “Willy” Velázquez, que maneja el negocio hace muchos años.

Tras un intercambio de WhatsApp de texto y voz, Mac Maddon le comenta a Godoy: “Pillín que me la chupe; Pipi Traferri, una atención y no jode más. El único complicado es Sain que anda haciéndose el loco, pero ese lo puede manejar ahí la diputada porque es de Buenos Aires”.

Pero no todo era droga. También buscaban ampliar su economía delictiva con venta de cereales en negro. En un extensísimo audio de WhatsApp cuya desgrabación fue expuesta este jueves, Mac Caddon le decía lo siguiente a “Guille” Cantero: “Me junté en San Lorenzo por el tema de los cereales con la gorra y los políticos. Viste que estamos haciendo un par de negocios”.

“¿Viste que hoy me comentaste vos que había un amiguito que te pasaba la platita allá? Bueno, te lo quieren correr al pibe. Se ve que trabajaba con varias líneas y eso trajo quilombo; metió la mano en la lata con unos políticos y se portó mal, así que los políticos no lo quieren ahí, te lo van a correr. Ellos lo que estaban buscando era que tengan, que se maneje una sola línea… Así que estaba la gorra también ahí de todos los colores… Ahí es un arreglo que se paga por semana, bueno una monedita. Yo aproveché esa reunión y digo: ‘Mirá, yo tengo una línea que la podemos bajar, así que yo propuse la tuya… La aceptaron, lo que no quieren es que hagamos ruido, o sea que no haya quilombo. Le dije que no había problema en eso, que yo me hacía cargo de eso con los pibes”, indicó Mac Caddon a Cantero, dando a entender que iban a unificar el mercado de droga, desplazando las bandas que había para dejar una sola.

Por último, en un audio que supera los 6 minutos, añadió: “Eso lo que me decía un muchacho ahí, que ellos mantienen el arreglo que tienen con vos, viste. La papa, dice que el loco… Tu amigo pasaba 600 lucas, que después la repartías entre vos, tu viejo y otro más. De la platita esa que pasaban, se le puede pasar el doble para arrancar… y después se puede ir subiendo”.

“Lo que me propusieron ahí es agarrar desde Capitán Bermúdez hasta Santa Fe. Son una banda de pueblos. Sin molestar a nadie, despacito es. Ellos lo que quieren es que no haya bardo. Quieren mezclar políticos, la gorra, todos quieren estar en el negocio, viste…Yo tengo que defender el tuyo, porque yo estoy ahí para vos. Yo me gané la confianza de la gorra, los políticos, de todo y me dejan trabajar tranquilo y demás… Con tu amigo que te está bajando las cosas no hay ningún problema. Después vos cuando vos puedas me respondes el audio y me decís que hacemos, qué querés que haga. El loco manejaba varias líneas, no manejaba la tuya. Si vos me das el ok de eso, está todo el circo armado amigo, todo, yo te soy sincero yo había armado todo esto con Andrés (se presume “Pillín” Bracamonte) y él te lo iba a proponer a vos”, amplió.

Por último, concluyó: “Desde Bermúdez hasta Santa Fe está toda la zona para vos, tanto en eso como las cooperativas, sindicatos, las fábricas, es un montón. Yo soy negociante, no soy otra cosa, entendés... A mí la porquería mucho no me interesa, pero eso me da cabida para poder hacer la plata limpia. Viste, para que los pibes laburen. Yo tengo gente hasta todo el cordón industrial y toda la Norte entera, todos los pueblos. Le vamos dando laburo a los pibes, agarramos para hacer calles, en la municipalidad tengo la mejor con el intendente, entendés. Yo hablé con la gente de Buenos Aires viste, yo también le traigo laburo para acá, eh, disculpa que te hice el audio re largo… Me manejo con la gente de Boca, la de arriba de Boca, también con ellos en algunos negocios que le sirve a la gente de San Lorenzo, y bueno… Una mano lava la otra, ¿se va haciendo una red que es la que yo le había planteado al muchacho que no está más viste?”.

“Estamos hablando de un negocio grande, entendés, por eso te lo quiero ofrecer a vos, para que vos me des el apoyo y yo te voy pasando para allá, por eso te digo, de lo que te daban, te daban 600 lucas, te damos 1 millón por semana, después, a medida que vamos avanzando, vamos a ir subiendo, a mí no me interesa el cartel, no me interesa nada”, finalizó.

