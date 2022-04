Guillermo Francella estrenó "Granizo": "Estoy convencido de que lo que hago tiene llegada"

Un pronóstico sale mal y todo es caos y destrucción. Así comienza “Granizo”, la gran apuesta argentina de Netflix que marca el regreso de Guillermo Francella a la gran pantalla y de la mano del director, Marcos Carnevalle.

El actor encarna a Miguel Flores, un meteorólogo que es reconocido por ser “infalible” en sus pronósticos. Querido por la gente, Flores se lanza a un nuevo programa y en su estreno vaticina un clima perfecto. Las cosas salen muy mal cuando una tormenta de granizo sorprende a la ciudad de Buenos Aires causando grandes destrozos. En ese momento, se convierte en el enemigo número uno de la gente.

“Esto lo íbamos a filmar en abril de 2020, justo a un mes de la pandemia, creíamos que iba a durar poquitito, si no era en ese mes sería en mayo o en junio y recién pudimos hacerlo un año después”, aseguró Francella en una entrevista con CARAS Digital donde habló de este personaje tan peculiar que le tocó interpretar y de la superproducción de la que está orgulloso. “Estamos muy emocionados, estoy viendo una gran respuesta de la gente que la estuvo viendo”, destacó sobre la producción que tiene un elenco de lujo con Peto Menahem, Laurita Fernández, Martín Seefeld y Nicolás Scarpino, entre otros.

-¿Cómo fue filmar esta película que marca tu regreso al cine después de dos años?

-No fue una película tan normal como otras, acá la postproducción se extendió a diez meses porque es la primera vez que se hace cine catástrofe en la película. Tiene un trabajo del que estamos muy orgullosos porque estamos a la altura de otros proyectos

-En la película se habla de la cancelación, que es un tema muy actual…

-Toca el tema cancelación, toca el éxito, lo efímero de eso, el exitismo que hay en televisión, el tema vínculo, la crueldad de las redes…está muy bien escrita la película. Fue un libro que me gustó mucho leerlo, además que tenía este arco tan entretenido de explorar desde lo interpretativo que me sedujo. Es un meteorólogo extraordinario, que lo admiran, que le gritan ‘ídolo’, ‘genio’ porque acierta todo, es carismático, 'angelado', al punto de que le dan un programa en el ‘prime time’. Se convierte en un Dios y ese día tiene un pronóstico desafortunado y vive en su piel esta cancelación, odio, linchamiento público y escrache que hacía cinco segundos lo amabas.

Él se tiene que escapar a su provincia, a ver a su hija a la que había abandonado por esta cuestión del éxito justamente, ahí tiene una confrontación que está muy bien llevada. Y ahí se plantea justamente esto, qué sucede cuando dejás de tener eso, este acostumbramiento determinado y ahora estar escondiéndote y por sólo haberte equivocado.

-Tu personaje es reconocido por ser “infalible”, ¿con todos tus años de carrera y de aceptación de la gente en que te considerás vos que sos infalible?

-Y no sé, creo que en las cosas del cotidiano. Me siento muy seguro haciendo un asadito, creo que soy un buen anfitrión. Relacionado a mi profesión me siento muy seguro en lo que llevo a la práctica, estoy convencido de que el contenido que voy a llevar a cabo va a tener identificación, yo sé que tengo una llegada. Si me pasa, siento que te pasa. Creo que nos podemos emocionar de las mismas cosas, y que nos reímos de lo mismo. Tal vez a mí me causen más gracia que a vos, pero hay una empatía.

Yo me siento muy argentino y “Granizo” toca una cuerda que a mí me gusta explorar porque tiene temas bastante antipáticos, que no es llevado con humor, al contrario, es llevado con crudeza, que lo alivianamos, pero esto es lo que pasa. Hay una identificación y en eso me puedo sentir bastante seguro.

Fuente: caras.perfil.com