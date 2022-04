Reducir a 8 los ministerios y federalizar los planes sociales, las primeras propuestas de gobierno de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sigue asegurando que no apura su proyecto presidencial, pero este jueves concretó un gesto con el que avanzó muchos casilleros en ese plan para el año próximo: convocó a unos 30 dirigentes de su espacio para mantener “la primera reunión de los grupos de trabajo sobre políticas y equipos de gobierno”, según se informó oficialmente. Entre ellos hubo presencias sugestivas para la interna del PRO, como el diputado nacional Hernán Lombardi, uno de los principales colaboradores de Mauricio Macri, y su colega Sebastián García De Luca, del riñón de Emilio Monzó, hasta ahora equidistante en la pelea por la máxima candidatura de 2023.

Pareció una respuesta implícita de la jefa del PRO a algunas críticas que le hacen en su propio partido acerca de que no tiene un equipo calificado en condiciones de afrontar el desafío de gobernar la Argentina. En el Yacht Club de Olivos, a pocas cuadras de la Quinta Presidencial, además de Lombardi, De Luca y algunas figuras conocidas de su sector como Gerardo Milman, su mano derecha; Federico Pinedo, Paula Bertol, Luciano Laspina, Javier Iguacel, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, estuvieron otros dirigentes: Susana Decibe (ex ministra de Educación de Carlos Menem), Alberto Förhig (coordinador de los equipos de gobierno de Bullrich, ex secretario en el Ministerio de Seguridad), Carlos Sersale (diplomático de carrera, ex embajador ante Reino Unido y Sudáfrica), Carmen Alvarez Rivero (senadora nacional por Córdoba), César Litvin (especialista en tributación y docente universitario), Emilio Apud (ex viceministro de Energía) y Guillermo Soares Gache (abogado penalista, ex subsecretario en el Ministerio de Seguridad).

También participaron del encuentro Héctor Huici (abogado, ex secretario de Comunicaciones), Pablo Torello (diputado nacional, especialista en políticas agropecuarias); Silvina Martínez (abogada, especialista en políticas de anticorrupción), Guillermo Bernaudo (ex secretario de Agricultura, especialista en políticas agropecuarias), Enrique Rodriguez Chiantore (abogado, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud; Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA), Damián Arabia, secretario de la Presidencia del PRO Nacional), Rodrigo Posse (diputado provincial por Santiago del Estero) y Juan Curuchet (ex presidente del Banco Provincia).

“No se habló de candidaturas ni de acelerar ningún proyecto, pero sí de cuál debería ser un esquema de gobierno de Juntos por el Cambio”, dijo uno de los asistentes a Infobae. “Haremos un aporte de propuestas y las llevaremos a Juntos por el Cambio para debatirlas porque obviamente tiene que haber una síntesis de ideas de todos los demás candidatos”, agregó.

Uno de los ejes de lo conversado en Olivos fue extremar la austeridad del próximo gobierno y, en ese sentido, se acordó que deberían reducirse a 8 los ministerios, que actualmente llegan a 21. En la lista no faltarán la Jefatura de Gabinete, Economía, Interior, Trabajo, Relaciones Exteriores, Salud, Justicia y Seguridad, pero el de Desarrollo Social, según una de las ideas analizadas, pasaría a ser una Agencia de Políticas Sociales que sólo se dedicará a verificar que los subsidios les lleguen a los verdaderos beneficiarios.

Aunque los equipos técnicos del bullrichismo profundizarán la propuesta, en la reunión se habló de federalizar los planes sociales, lo que implicaría que el gobierno nacional les envíe el dinero para ese fin a las provincias y se limite a auditar esos fondos.

Entre las iniciativas se acordó elaborar “profundas reformas monetarias, fiscales, laborales y de salud”, con la convicción de que sería la única manera de “sacar al país del momento dramático que se vive” y, a la vez, como una forma de diferenciarse de Rodríguez Larreta, que si llega al Gobierno, según algunos referentes del sector de Bullrich, “no se animará a hacer los cambios que hacen falta”.

“La Argentina no tiene solución dentro del sistema actual. Hay que salir de lo establecido, desarmar el sistema actual y revertir el pensamiento que se viene construyendo en las últimas décadas y que nos llevó adonde estamos”, planteó uno de los dirigentes.

Otra definición fue no esperar a que las propuestas de gobierno surjan de las fundaciones de los partidos de JxC, donde participan especialistas enrolados tanto en el sector de las “palomas” como de los “halcones”. “No sirve si todo termina en un documento generalista que represente un empate entre lo que piensan todas las fundaciones de Juntos por el Cambio. Hay que ir al hueso con las propuestas y meterse en la profundidad de los problemas que atraviesa la Argentina”, opinó uno de los referentes del bullrichismo.

Algunas de las ideas surgidas en Olivos serán analizadas ahora por los equipos técnicos, que coordina Förhig. Y después del viaje que este sábado emprenderá Bullrich a Estados Unidos, con una agenda de reuniones más apropiada para un aspirante a llegar a la Casa Rosada, prometieron concretar un nuevo encuentro dentro de quince días para seguir avanzando en el plan Patricia Presidente, que no se acelera, pero, como se demostró en las últimas horas, ya va tomando forma.

