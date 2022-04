Saín: "Bullrich y Carrió le pidieron a Lifschitz que no me designe en Investigaciones porque decían que yo era un hijo de puta"

Marcelo Saín tuvo que esperar seis meses para asumir al frente de la Oficina de Investigaciones luego de haber ganado el concurso en junio de 2018 y tener su respectiva convalidación por la Corte Suprema provincial. Recién pudo jurar el 19 de diciembre de ese año luego del decreto del entonces gobernador Miguel Lifschitz.

Según se supo este viernes en la audiencia de la Causa Alvarado, donde Saín fue a declarar como ex director del organismo, esa demora se debió a un supuesto pedido de Patricia Bullrich, por entonces ministra de Seguridad, y de Lilita Carrió a Lifschitz para que no lo designe, según manifestó el ex ministro de Perotti.

"Después nos enteramos que Marcelo D'Alessio, que era asesor de la ministra, quien había pedido que no me designaran porque yo era un hijo de puta e iba a ser difícil controlarme. Eso está en la causa de espionaje ilegal en Dolores. Por eso asumo a fines de 2018", dijo Saín ante fiscales y jueces que procesan al peligroso narco Esteban Lindor Alvarado.

Es que al momento de asumir el socialista Miguel Lifschitz impulsó una serie de medidas para afrontar el ascenso del crimen organizado que había puesto a Rosario como la ciudad más violenta del país. Una de ellas era la de dotar a la Oficina de Investigaciones, que depende del Ministerio Público de la Acusación, con estructura y tecnología. En el concurso para su dirección ganó Marcelo Saín.

Sin embargo, el socialista fallecido hace menos de un año se topó con la resistencia de Bullrich quien habría sido asesorada por el espía Marcelo D'Alessio quien tuvo una fuerte presencia durante esos años en Rosario.

Según consta en los autos de procesamiento a D'Alessio en la causa de espionaje ilegal que tramita el juez Ramos Padilla en los Tribunales de Dolores, existen audios que se intercambiaron con el ex comisario Ricardo Bogoliuk, preso desde el 2019 junto a Degastaldi, en los que el abogado le dice al policía que Saín está desembarcando en Rosario: "ese es un hijo de puta, hay que hacer algo para que no llegue", le respondió Bogoliuk.

Con el ex comisario Bogoliuk se conocían desde hacía años cuando Saín fue viceministro de Seguridad en provincia de Buenos Aires y posteriormente lo designó para armar una de las áreas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero la cosa no terminó bien por lo que muestran los hechos.

A partir de allí, Bullrich, quien hablaba frecuentemente con el gobernador de Santa Fe, junto a Carrió hicieron lobby para impedir que Lifschitz firme el decreto de designación de Marcelo Saín, sin embargo el socialista sabía que había pocos argumentos para ir para atrás en un concurso convalidado por la Corte Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo, el 5 de septiembre de 2018, Mariana Zuvic, por entonces diputada del Parlasur y una de las mano derecha de Lilita, aseguraba por Twitter que "Sain debe rendir cuentas ante la justicia, y Santa Fe no debería refugiarlo en un organismo hecho a su medida. La denuncia a la PSA está en Comodoro Py señores, no en los medios". Sin embargo, esa denuncia no existiría y nunca se supo nada al respecto.

Lo que siguió después se está ventilando en gran parte en el juicio a Alvarado y en la causa del Juego Clandestino; una connivencia entre bandas narco, fuerzas de seguridad, justicia y elementos de la política que explican en gran medida la dramática situación que atraviesa una de las principales ciudades del país.

Hoy Saín enfrenta una investigación por presuntas maniobras de espionaje ilegal cuando fue ministro de Seguridad de Omar Perotti lo cual lo eyectó de la Oficina de Investigaciones. Por ahora, la fiscalía de ciudad de Santa Fe se resiste a abrir el expediente y mostrar las pruebas que aseguran, son demoledoras contra el ex funcionario.

Fuente: LPO