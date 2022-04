La carta despedida de Alain Delon tras pedir la eutanasia: “Gracias a todos”

El actor francés Alain Delon, de 86 años, ha sorprendido a todos al anunciar que no quiere seguir viviendo, seguramente una de las decisiones más duras de su vida.

El protagonista de películas como ‘La piscina’, ‘A pleno sol’ o ‘El gatopardo’, que fue un icono del cine mundial y uno de los actores más facheros de su época, ha solicitado la eutanasia en Suiza, el país en el que reside, en el que se nacionalizó en 1999 y en el que es legal esta práctica.

Alain Delon padece un delicado estado de salud desde hace unos años. En 2019 sufrió dos ictus (derrames cerebrales) que le produjeron cierta discapacidad, a pesar de que en los últimos años había logrado recuperar gran parte del movimiento, y dos años después, sufrió un duro revés, la muerte de la que fue su esposa, la actriz y directora de cine Nathalie Delone, cuyo nombre real era Francine Canovas. El amor de su vida.

La mujer de Alain Delone, Nathalie Delon, falleció a causa de un cáncer de páncreas a los 79 años de edad, en enero de 2021. Su muerte podría haber influido en su decisión de pedir la eutanasia como te contamos más adelante.

El legendario actor ha expresado a su familia su deseo de querer morirse ya, tal y como lo ha desvelado Anthony Delon, uno de los cuatro hijos que tiene Delon.

El hijo de Nathalie y Alain ha explicado que su padre le ha pedido ayuda para realizar los trámites para someterse a un suicidio asistido y él ha accedido a estar a su lado en sus últimos momentos de vida.

Tras hacerse pública la petición de la eutanasia, el propio actor ha difundido una carta que ha escrito de despedida. “Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”

