Gustavo Valdés cruzó al INDEC por la medición de la pobreza en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, descreyó de la medición respecto a la pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Es que según el organismo, la provincia tiene un 27,3% de pobreza, sin embargo, el mandatario local cree que ese índice estaría cerca del 41%. De esa manera, desde el organismo se auditará la recolección de datos.

Según NA, Gustavo Valdés cuestionó el informe que emitió el INDEC sobre la pobreza. Es que para el mandatario provincial, el 27,3% que informó el organismo que lidera Marco Lavagna implicaría una reducción de más de 15 puntos respecto al 42,9% que se había computado en el mismo periodo de 2020. En ese sentido, el gobernador dijo que el índice estaría cerca del 41%.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó «si creemos que estamos en Alemania vamos a tomar decisiones erradas«. Además, agregó «yo no creo en ese número, creo que puede haber un error censal, creo que nosotros estamos en un 41% de pobreza según nuestros informes». Es que destacó que «la situación no está fácil, no puede ser que bajemos 15 puntos en este difícil contexto».

Por su parte, desde el INDEC emitieron un comunicado en el que afirmaron que «el equipo técnico de la Dirección de la Encuesta Permanente de Hogares realizó un análisis sobre los resultados difundidos y determinó que el procesamiento, la aplicación de los ponderadores, la consistencia interna de las diferentes variables y la determinación de las tasas de cálculo son correctos«.

Sin embargo, determinaron que «el próximo paso de análisis de información es evaluar el debido proceso en la recolección del dato muestral«. A su vez, explicó que «la Encuesta Permanente de Hogares se realiza en 31 aglomerados urbanos de todo el país y son las provincias las responsables de implementar la recolección de los datos».

Los incendios en Corrientes

A principio de este año, la provincia de Corrientes sufrió una gran catástrofe natural. Es que casi el 10% estaba en llamas, lo que significó una gran pérdida de recursos e ingresos. A su vez, el Gobierno de Gustavo Valdés tuvo sus tires y aflojes con el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pero finalmente terminaron trabajando en conjunto.

