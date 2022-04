Alfredo Cornejo: “Cristina Kirchner prefiere el acuerdo con el Fondo a un dólar a 300 o 400 pesos, solo que no lo dice”

El senador radical Alfredo Cornejo calificó hoy de “cínica e hipócrita” a Cristina Kirchner y aseguró que la vicepresidenta “prefiere el acuerdo con el Fondo y no que el dólar se hubiese ido a 300 o 400 pesos, solo que no lo dice, con desabastecimiento de productos elementales, caer en default”. “Ella se queda con el relato de estar en contra del acuerdo y Alberto Fernández con el costo”, advirtió.

En esta línea, el dirigente político y ex presidente de la UCR afirmó que la oposición “no debe permitir que el Frente de Todos sea oficialismo y oposición al mismo tiempo”. “Que Cristina se quede con la bandera de que esto fracasa por culpa del Fondo y de Alberto, porque esto fracasa por mala praxis del gobierno de Alberto y Cristina, los dos son responsables del deterioro social y económico”, señaló en radio Mitre.

Por otro lado, Cornejo no descartó la posibilidad de que la complicación de la situación económica derive en renuncias y una asamblea legislativa para definir nuevas autoridades en el país. “Puede haber un espiral inflacionario, que es lo más probable si no ordena la macro; ese espiral se detiene levantando la tasa de intereses, pero hay que ver si cumplen lo pactado con el fondo”, sostuvo.

Y completó: “Si cumplen algunos de los acuerdos tienen efecto recesivos, si no cumplen hay efectos inflacionarios, a medias son las dos cosas a la vez. O sea, ¿quién descarta que un espiral inflacionario genere una situación de ingobernabilidad, se empiecen a echar la culpa entre ellos y terminemos en una asamblea legislativa con renuncias? Hoy no lo veo, pero no lo descartaría. Yo no la veo a ella asumiendo, porque debe hacerse cargo de este engendro del Frente de Todos, unido al solo efecto de asumir el poder”.

Ayer, Cornejo también realizó declaraciones sobre la situación económica. Negó que el aumento sostenido de precios en la Argentina se deba a factores internacionales o a la especulación de los empresarios, como argumentó el presidente Alberto Fernández, y, por el contrario, sostuvo que se debe a las políticas del Poder Ejecutivo al remarcar que “si no atacan a la emisión monetaria y generan un plan económico, no van a poder frenar la inflación”.

“Los diagnósticos del Gobierno son muy confusos, como es confuso el programa que tiene, ¿no?. Y la unión del Frente de Todos. Por momentos quieren explicar todo con argumentos, como Alberto, y por momentos aceptan los verdaderos problemas que hay de alta emisión”, señaló el ex gobernador mendocino.

Al respecto, el referente de la Unión Cívica Radical aseguró que “esta inflación que ha sido alta en marzo, no es por la guerra de Rusia” ni “tiene que ver con nada autoconstruido”, sino que está relacionada con “la alta emisión que hicieron en octubre, noviembre, para ganar las elecciones, para intentar recuperarse de la derrota de las PASO”.

De esta manera, el dirigente opositor rechazó los argumentos del presidente Alberto Fernández, quien en una entrevista reciente volvió a referirse a la existencia de una supuesta “inflación autoconstruida” y responsabilizó a algunos empresarios a los que calificó como “diablos que aumentan los precios”.

En diálogo con Actualidad Política TV, que se emite por Canal Metro, Cornejo se manifestó en contra de esta explicación y, en cambio, insistió en que la inflación “es el coletazo de esa alta emisión” por parte del Poder Ejecutivo.

“Si no atacan a la emisión, si no equilibran gastos e ingresos, y si no generan un plan económico dando garantías para mayores inversiones y hacer crecer la oferta de bienes y haya competencia, no van a poder detener la inflación”, advirtió.

Con información de www.infobae.com