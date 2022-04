Gonzalo Higuaín se retirará del fútbol a fin de año

Gonzalo Higuaín, uno de los futbolistas argentinos más reconocidos en el plano internacional de los últimos años, ya le puso fecha a su retiro profesional: a fin de año colgará los botines, según lo confirmó su padre, el exjugador Jorge Higuaín.

En la actualidad, el Pipita viste la camiseta del Inter Miami en la MLS de los Estados Unidos y el próximo 10 de diciembre cumplirá 35 años.

Higuaín lleva 17 años como profesional y los últimos tres años jugó en la Mayor League Soccer. Sus inicios fueron en 2005 con la camiseta de River. Hizo una gran carrera en Europa vistiendo las camisetas de Real Madrid, Nápoli, Juventus, Milan y Chelsea y además fue el centrodelantero del seleccionado argentino en tres mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018).



Jorge Higuaín habló sobre el retiro de Gonzalo

“Termina este año y, por lo menos lo que me dijo a mí, es que se retiraba del deporte”, dijo Jorge Higuaín en declaraciones a TNT Sports.

“A mí me encantaría que siga ligado desde otra función porque es un chico que está hiper preparado. De fútbol le podés hablar de cualquier país del mundo, conoce todo, fue dirigido por los mejores técnicos del mundo, estuvo acompañado por los mejores dirigentes del mundo, es un tipo que tiene una capacidad de gestión terrible. Se lo dije a él: sería una picardía si no se dedicara a eso”, destacó el Pipa.

Gonzalo Higuaín no quiere volver a la Argentina

Gonzalo Higuaín declaró en más de una oportunidad que no quiere volver a jugar ni a vivir en la Argentina por las difícil situación socioeconómica que atraviesa el país. De esta manera, no será posible un retiro con la camiseta de River.

Higuaín: 350 goles entre clubes y Selección

Higuaín convirtió 350 goles entre todos los clubes en los que jugó y la Selección argentina, sobre un total de 754 partidos. Su mejor performance fue en Real Madrid, donde anotó 121 goles. En el Nápoli convirtió 91.

El Pipa es el sexto máximo goleador de la historia de la Selección argentina con 32 goles, apenas dos menos que Diego Maradona.

Fuente: TN