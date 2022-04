La hija de Ana Rosenfeld rompió el silencio tras las denuncias contra su madre: “Van en estado de desesperación”

Estos últimos días se dieron a conocer denuncias públicas contra Ana Rosenfeld por estafa de parte de tres mujeres. Ante esto y por sus fuertes cruces con Yanina Latorre en LAM se especuló que la nueva angelita renunciaba al programa. Sin embargo, la verdad es que la abogada se va de viaje durante un mes y tendrán que reemplazarla mientras tanto.

Mientras transcurre la pelea mediática con Latorre, Ana Rosenfeld decidió irse igual y no dar notas sobre las denuncias en su contra. Pero si lo hizo su hija, Stephanie, quien rompió el silencio para defender a su madre.

Stefi Frydlewski salió a defenderla a través de su cuenta de Instagram y apuntó contra las mujeres que arremeten contra la abogada: “Gente desubicada y estas tres minas, Carolina (Maneiro) especialmente. Te conocí, compartiste la vida al lado de mi mamá y mi familia. ¡Qué desagradecidas! ¿Qué mi mamá no te contestaba los mensajes? ¿Qué te traicionó? Muy triste no se te ve en esta foto, compartiendo año nuevo en nuestra casa y con tus hijos”, manifestó.

Y siguió: ¿Quién le hacía regalos de Navidad y de cumpleaños a tus hijos para que reciban algo porque tu ex marido no les regalaba?, muy fácil olvidarse de las cosas”. “Nada de estado de vulnerabilidad…van en estado de desesperación por buscar sus derechos y se encuentran con una profesional del carajo que siempre le digo que es hasta psicóloga de sus clientas por como las trata y atiende 24 horas a disposición. Asco me dan”, arremetió furiosa.

Además la hija de Rosenfeld marcó el reclamo de las presuntas damnificadas que no quieren abonar lo acordado en el convenio que firmaron. “Si pagaron lo que pagaron es porque querían. Si les parecía cara, se hubiesen ido al profesional de la esquina. Si ahora no quieren pagar lo que deben, es un problema de ustedes. Debería darles vergüenza ir a la TV porque la Justicia no les da la derecha”, sentenció.

Fuente: la100.cienradios.com