Paulina Gramaglia, la joya argentina del fútbol: fue abanderada y sueña con jugar un Mundial

Este miércoles, la Selección argentina femenina comenzará su participación en el Sudamericano Sub 20 de Chile en busca de uno de los dos boletos que dará el certamen al Mundial de la categoría que se disputará en Costa Rica el próximo mes de agosto. Una de las figuras del conjunto nacional será Paulina Gramaglia, la delantera cordobesa que con sus goles, clase y destacada personalidad ha construido una carrera meteórica

A sus 19 años, Paulina Gramaglia ha vivido más emociones que cualquier otra adolescente. Tras brillar en Talleres de Córdoba en la liga provincial, dio el salto a la primera división del fútbol argentino y a fines de 2020 firmó con UAI Urquiza. Tan solo una temporada necesitó para que la vinieran a buscar desde el exterior. Y no fue desde cualquier lado: en diciembre de 2021 recaló en Houston Dash de la liga de Estados Unidos, el torneo de las campeonas del mundo.

En paralelo, hizo su debut con la camiseta de la Selección argentina mayor. Fue el 27 de noviembre del año pasado, cuando entró en el segundo tiempo del amistoso ante Ecuador que terminó 0-0. La cordobesa ya sabía lo que era vestir la camiseta celeste y blanca: no mucho tiempo atrás había sido la capitana de la Sub 17. El partido de este miércoles marcará el debut absoluto de Gramaglia en la categoría Sub 20.

A todos estos éxitos se suma otro reciente: hace tan solo algunas semanas recibió el premio NGXN (Next Generation), que reconoce a las 20 grandes promesas del fútbol femenino mundial. “Estaba muy sorprendida, no me lo esperaba para nada. Me pone muy contenta haber recibido esa distinción, no es poca cosa aparecer en un premio de esa magnitud, que ya han ganado jugadores jóvenes de todo el mundo”, dijo.

Paulina Gramaglia, la tercera argentina en el fútbol de Estados Unidos

La cordobesa, que fue fichada por Houston Dash, es la tercera argentina que llega a la National Women’s Soccer League (NWSL), la primera división del fútbol femenino de Estados Unidos. Previamente allí habían jugado Estefanía Banini (Washington Spirit, entre 2015 y 2019) y Mariana Larroquette (Kansas City, en 2021).

“Me han recibido de la mejor manera. El plantel es muy lindo: son todas muy buenas jugadoras, pero también son muy buenas personas. Todas son conscientes de que soy chica, de que estoy viviendo en un país que no es el mío y de que estoy alejada de toda mi familia y de mis conocidos, así que están muy pendientes de si necesito algo y siempre están a disposición. Estoy muy contenta”, contó sobre estas primeras semanas en su nuevo equipo.

Estados Unidos es el país más poderoso en el fútbol femenino. Su Selección ha ganado cuatro Mundiales, incluido el más reciente de Francia 2019. La Liga local, que es una de las más importantes a nivel internacional y que reúne a numerosas estrellas, se disputa entre los meses de abril y octubre.

“Es un cambio interesante, la rutina se acomoda de otra manera. En Buenos Aires estaba estudiando a la mañana y entrenando a la tarde. Ahora a la mañana entrenamos y tengo el resto del día libre”, contó la jugadora, que en 2020 fue abanderada en su escuela. Al mismo tiempo, era jugadora de Talleres de Córdoba y capitana de la Selección Sub 17.

En el año que jugó en UAI Urquiza comenzó a estudiar la carrera de kinesiología, pero su viaje a Estados Unidos la obligó a dejar sus estudios universitarios en stand-by.

El sueño de clasificar al Mundial con la Selección Sub 20

La Argentina, con Germán Portanova como entrenador, llega al Sudamericano Sub 20 de Chile con el objetivo de conseguir uno de los dos boletos que dará el certamen al Mundial de la categoría, que se jugará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto de este año. En el plantel nacional hay nombres destacados como los de la propia Gramaglia, Dalila Ippólito y Chiara Singarella, todas jugadoras que ya tienen recorrido en la Selección Mayor.

“La preparación viene muy bien. Tenemos un grupo hermoso y estamos muy contentas con eso, incluido el cuerpo técnico. La preparación con el plantel completo no fue muy larga y recién se pudo se dio hace un par de semanas. Hay jugadoras que estamos afuera, otras que son de provincias que no son Buenos Aires y eso hizo que no pudiéramos estar todas mucho tiempo compartiendo entrenamientos para prepararnos, pero aún así siempre tuvimos muy buena química. Desde el momento en que por fin pudimos estar todas juntas funcionó siempre todo muy bien y estoy más que contenta con este grupo”, destacó la delantera.

Para Gramaglia, la gran fortaleza del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, es la unión. “Hay una idea que todas estamos dispuestas a defender hasta el último minuto”, recalcó.

Consciente de que aún hay cuestiones futbolísticas que ajustar, la jugadora confía en que el funcionamiento podrá “aceitarse a medida que vayan pasando los partidos y que vayamos sumando minutos”.

“Argentina está empezando a tener un mejor nivel y a equipararse con los equipos más fuertes de Sudamérica. Obviamente, es un proceso muy largo. Sabemos que Brasil es el equipo más desarrollado, pero respecto al resto estamos encaminadas a ir mejorando. Si abrimos más el mapa y comparamos con el resto de América, con Estados Unidos, México o Canadá, para eso todavía falta bastante porque llevan muchos años adelantados en el desarrollo del fútbol femenino, pero me parece que se está yendo por un buen camino”, reflexionó.

“Me están pasando muchas cosas”, reconoció la cordobesa con cierta timidez, pero no se achicó ante los grandes desafíos que se vienen: “Tengo varios objetivos próximos: el primero es clasificar al Mundial. Después quiero seguir formando parte de la Selección argentina sub 20 o de la Mayor, en caso de que me toque. Nada me haría más feliz”.

Fixture de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20 femenino

Argentina será parte del Grupo A, junto a Colombia, Perú, Venezuela y las locales de Chile.

Miércoles 6 de abril

17.00 Argentina vs Chile

Viernes 8 de abril

17.00 Argentina vs Colombia

Domingo 10 de abril

21.30 Argentina vs Perú

Jueves 14 de abril

17.00 Argentina vs Venezuela

En el Grupo B estarán Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Los dos primeros de cada zona avanzarán al cuadrangular final. En esa instancia se armará una nueva tabla de posiciones (no se arrastran los puntos de la fase anterior) y jugarán todos contra todos. Los que terminen en los dos primeros puestos clasificarán al Mundial de Costa Rica 2022, a disputarse del 10 al 28 de agosto.

