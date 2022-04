Esteban Bullrich cuestionó al Gobierno con su emotivo mensaje: "No podemos seguir así"

El ex senador Esteban Bullrich envió un emotivo mensaje desde sus redes sociales, donde hizo un llamado a la unidad y a cerrar la grieta. El video, que se viralizó en las últimas horas, tuvo como eje central la consigna “No podemos seguir así”, expresó el exministro de Educación.

La publicación se dio en el marco del reconocimiento otorgado por medios especializados del periodismo parlamentario. En la publicación, Bullrich está solo frente a la cámara y expresó:

"Permítanme la oportunidad para repetir. Como aquel cura de pueblo que repetía siempre el mismo sermón y, cuando le preguntaron por qué, él respondió: ‘Porque ustedes no cambian y si ustedes no cambian, el sermón no cambia’", señaló.

En el mensaje, el ex senador le tiró la responsabilidad al Gobierno sobre quién debe tomar las riendas del tema de la pobreza y lograr los acuerdos: "El Gobierno debe convocar a un diálogo amplio para encontrar los consensos necesarios sobre los cuales basar un proceso de crecimiento con inclusión. No puede convocar más a compartir decisiones ya tomadas. Eso ya lo probamos y acá estamos", aseguró.

Bullrich, que renunció en diciembre pasado a su banca en el Senado de la Nación para continuar su tratamiento contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aprovechó la oportunidad para agradecer a su equipo y seres queridos que lo acompañan.

En sus redes, compartió el discurso que brindó al llevarse la distinción, el que apuntó contra la política por “la falta de acuerdos” para resolver distintos problemas actuales, una preocupación sobre la que ya advirtió en otras oportunidades. El pedido tuvo un tema central: olvidar diferencias para combatir y terminar con la pobreza. "Por eso voy a insistir: no podemos seguir jugando a no ponernos de acuerdo", argumentó Bullrich.

"Recibí infinidad de mensajes de apoyo de políticos del oficialismo y la oposición en respuesta a la convocatoria que realicé en mi discurso de renuncia; sin embargo nada cambió. En todo caso, empeoró", manifestó el exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri.

"La Argentina que soñamos es nuestra decisión. Estamos obligados a sentarnos a dialogar, a menos que queramos seguir festejando que 4 de cada 10 argentinos es pobre. No lo creo", agregó.

En el final del video, que dura alrededor de dos minutos, Esteban Bullrich le deja un mensaje directo al presidente Alberto Fernández: "Ruego a Dios que le dé la humildad para reconocer que solo no puede, la templanza para soportar los ataques de los amantes y beneficiarios del status quo, y la sabiduría para dar con firmeza ese primer paso", concluyó.

Con información de www.ambito.com