Juan Manzur: “Esperemos que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se resuelvan a la brevedad”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, no suele dar entrevistas. Mucho menos desde que dejó la gobernación de Tucumán pare reemplazar a Santiago Cafiero tras la derrota electoral del Gobierno en las últimas PASO. Sin embargo, en las últimas horas fue consultado sobre la situación política del Frente de Todos y la interna cada vez más expuesta en Casa Rosada.

“Esperemos que las diferencias (entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner) se resuelvan a la brevedad”, aseguró el funcionario al diario La Gaceta. En esta línea, minimizó el impacto de este enfrentamiento de cara a las elecciones presidenciales de 2023 al expresar que “falta mucho tiempo para eso” y que “correrá mucha agua por debajo del puente”.

“Hablar de política hoy no tiene sentido. Todo tiene su momento. Hoy es el momento de gestionar y mejorar la macroeconomía para que la Argentina se encamine hacia la senda del crecimiento”, agregó.

El jefe de Gabinete, además, dijo que “es pronto y prematuro” regresar a Tucumán para retomar su cargo como gobernador y, ante una pregunta sobre una eventual asamblea legislativa si la situación económica deriva en una crisis de gobernabilidad a nivel nacional, respondió: “No hay probabilidades de que eso ocurra”.

Y agregó: “El presidente Alberto Fernández está trabajando como lo viene haciendo desde el primer día de gestión en tratar de cambiar la situación del país. Todos hemos visto en las condiciones que ha recibido a la Argentina, con un enorme endeudamiento, con una pandemia que ha contribuido a paralizar la economía, pero ahora la situación está cambiando. El presidente de la Nación sigue adelante con todo”.

Por otro lado, también se refirió a las medidas del Gobierno para combatir la inflación y sostuvo que el resultado será “gradual y progresivo, porque el mundo está en sintonía”. A su vez, admitió que hay “predisposición” de empresarios y sindicalistas para contener el impacto de la crisis económica. “Creo que hay sintonía para alcanzar el objetivo”, afirmó.

En los últimos días, fue el senador radical Alfredo Cornejo el que planteó la posibilidad de una escalada de renuncias en el Gobierno derive en una asamblea legislativa para designar a nuevas autoridades.

“Puede haber un espiral inflacionario, que es lo más probable si no ordena la macro; ese espiral se detiene levantando la tasa de intereses, pero hay que ver si cumplen lo pactado con el fondo”, sostuvo en radio Mitre.

Y completó: “Si cumplen algunos de los acuerdos tienen efecto recesivos, si no cumplen hay efectos inflacionarios, a medias son las dos cosas a la vez. O sea, ¿quién descarta que un espiral inflacionario genere una situación de ingobernabilidad, se empiecen a echar la culpa entre ellos y terminemos en una asamblea legislativa con renuncias? Hoy no lo veo, pero no lo descartaría. No la veo a ella asumiendo, porque debe hacerse cargo de este engendro del Frente de Todos, unido al solo efecto de asumir el poder”.

Por otro lado, Manzur se sumó a la lista de funcionarios que se expresó sobre la crisis política dentro del Frente de Todos. En este marco, y alineado sin disimulo con Cristina Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer, habló de una situación social que “no da para más” en el Conurbano y en el interior, y este miércoles, profundizó su mensaje hacia el presidente Alberto Fernández.

“Es un momento en el que hay que adoptar medidas muy decididas, medidas excepcionales y no hay que tener miedo de hacerlo”, aseguró el mandatario bonaerense en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10.

El pasado lunes, en tanto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, reconoció que en la coalición oficialista “hay una mentalidad derrotista, se percibe y el adversario también lo percibe”. “Venimos con dificultades del frente interno que están, no se puede tapar el sol con las manos”, completó.

Con información de www.infobae.com