Wanda Nara confesó la ayuda que recibió de Yanina Latorre cuando la hackearon: “Me salvaste”

Hace unas semanas, Wanda Nara fue supuestamente hackeada. Todo empezó cuando, desde la cuenta de la empresaria de cosmética y trajes de baño, se publicaron picantísimos comentarios contra la China Suárez luego de que una usuaria señalara que Mauro Icardi había elegido a su esposa a pesar de todo. “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado!”, se había escrito.

En este sentido, a pesar de que muchos hubieran pensado que Wanda se había equivocado de cuenta, ella aseguró haber sido hackeada. En este sentido, luego de recuperar su cuenta, salió a hablar. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperar. ¿Qué buscan?”, aseguró.

Luego agregó: “Acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron como hasta las 6, 7 de la mañana seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más, ahí se los mostré en las historias el nombre mío en Instagram. No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó”.

Finalmente cerró: “El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails, pero igual mi mail tampoco empieza con W, pero el mail de recuperación tampoco es el mío. Por eso ayer se complicó un poco, porque mi amiga está de vacaciones”.

De todos modos, en el programa de este miércoles de LAM la empresaria habló y aseguró: : “Para, primer punto. Yanina que cuenta todo, hasta el color de los calzones no contaste que vos me salvaste la cuenta”. En este sentido, Yanina Latorre sostuvo: “Ah, eso es verdad. No pude”. “Fue más fácil decir que me yo me hackeé. Tu amigo me dijo: ‘Qué limitada que sos con las redes’”, le contestó al aire Wanda.

Fuente: la100.cienradios.com