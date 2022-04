María Becerra le escribió por chat hace 4 años, él le clavó el visto y ahora se lamenta: “Sorry, colgué”

Recibir un mensaje por medio de las redes sociales de tu artista preferido es el sueño de cualquier fanático. Este mismo deseo se le cumplió a un joven fanático de María Becerra, pero este recién lo leyó cuatro años más tarde.

El usuario de Twitter @CruzAlvarezP compartió una captura de pantalla donde se muestra cómo ignoró el mensaje de María Becerra en un chat de Facebook. “Cómo olvidar cuando la colgué 4 años a María Becerra. Quilmes, no lo entenderías”, escribió junto a la imagen que no tardó en viralizarse entre los cibernautas.

En el chat de la plataforma de Meta, se puede ver cómo María Becerra intentó iniciar una conversación con el muchacho el 10 de noviembre de 2013, cuando apenas contaba con 13 años y no era conocida. Él joven recién le respondió el 8 de diciembre de 2017 con una corta disculpa: “Hola. Sorry, colgué”. Sin embargo, se quedo esperando el mensaje de la cantante ya que no volvió a comunicarse con él.

“En su momento era normal que en Quilmes recibiéramos mensajes por Facebook. Es una ciudad chica y casi que nos conocemos entre todos”, explicó el usuario Cruz Álvarez en una entrevista con TN. Y añadió, en referencia a su banda de rock: “Por qué me saludo es algo que habría que preguntarle a María. A lo mejor quería cantar en Bajo el Búnker”.

El tweet sobre María Becerra se convirtió abrió paso a que varios usuarios comenzaran a contar sus experiencias similares, creando un hilo desopilante con capturas de chats de famosos siendo “plantados” por las redes sociales. Entre los nombres conocidos se podían leer a artistas como Nathy Peluso, Paulo Londra, Rusher, e incluso el futbolista Gonzalo Montiel, quienes tampoco recibieron respuesta alguna por parte de los cibernautas que participaron del increíble momento virtual.

Fuente: la100.cienradios.com