Industria automotriz, al límite: podría paralizarse la producción de vehículos por falta de dólares para importar insumos

Los límites al acceso de dólares impuestos por el Banco Central (BCRA) a comienzos de mes siguen generando problemas en la industria a pesar de los deseos oficiales de no afectar la producción. Los topes fijados por una reciente normativa del organismo sumados a la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado externo están generando fuertes complicaciones en muchos sectores. Uno de ellos es el automotriz, que podría paralizar sus plantas en las próximas semanas de no haber una flexibilización de la medida, aseguraron fuentes del sector.

La resolución del BCRA establece que en los casos de productos importados bajo Licencia Automática (los que crecieron mucho en el último tiempo y que se aprueban en apenas horas) el acceso a los dólares oficiales tendrá límites: podrá ser hasta el valor FOB de las importaciones del 2021 más 5% o el valor FOB de las compras de 2020 más 70%, el menor de ambos montos. Para todo lo que supere ese número, las empresas deberán conseguir financiamiento por 180 días, con el riesgo que implica eso en la Argentina y la incertidumbre cambiaria.

Esta exigencia, en un contexto en el que el crédito para el país se endureció cada vez más y hoy muchos proveedores exigen pago anticipado o a la vista, complicó a muchos sectores productivos, que hacen fila en el BCRA para pedir ser exceptuados de la norma. En el caso de la industria automotriz, el sector ya detectó que entre 25 y 30 autopartistas estarán complicadas para abastecer a las terminales a fin de mes, debido a que durante este mes se les agotará el cupo permitido -por crecimiento de volumen o por aumento de precios de los insumos que importan para fabricar sus piezas- y no tienen forma de seguir pagando nuevas operaciones, según pudo averiguar Infobae. Entre esas empresa, hay 5 que ya llegaron al límite.

“Estamos viendo que nos podemos quedar sin abastecimiento de algunas autopartes. Va a depender mucho del stock que tenga cada uno, pero habrá proveedores que ya este mes no van a poder seguir comprando en el exterior. Ya hay algunos, de hecho, que superaron el cupo. A eso se le agrega la posible escasez de gas, y los horno de pintura funcionan a gas”, dijeron fuentes de las terminales, al tiempo que remarcaron que si bien el objetivo de producción para este año es de 495.000 vehículos (35% más que el cierre de 2021), “será difícil poder cumplirlo con estas limitaciones”. Entre las piezas que podrían faltar a partir de fines de abril o comienzos de mayo, se destacan las de forja y las eléctricas/electrónicas, entre otros.

¿Por qué el cupo de 5% más que en 2021 o 70% más que en 2020 no alcanza para el sector automotriz? En primer lugar, porque el sector prevé crecer 35%, por lo que también los proveedores deben ajustarse a esos números y producir más partes para esa demanda incremental. Por otro lado, muchos autopartistas nacionalizaron piezas y hoy deben importar insumos, que ingresan con licencia automática y, por ende, tienen limitaciones, cuando antes compraban piezas en el exterior para ensamblar en el país y debían gestionar una licencia no automática.

Hoy la limitación de los dólares está sólo para lo que tiene Licencia Automática, que fue lo que más creció en los últimos meses, según remarcan fuentes del Gobierno. En la industria cuestionan esta contradicción: una firma decide producir localmente piezas que antes importaba y hoy se ve limitada con la compra de los insumos porque no están los dólares para pagarlos. Y por último, los precios de muchos insumos treparon fuertemente en dólares, por lo que el cupo se les agotará rápidamente por este efecto. “Si no se soluciona, hicimos un relevamiento en conjunto con AFAC (autopartistas), y este mes ya teníamos 30 empresas que no iban a poder abastecernos”, explicaron desde la Asociación de Fábricas de Autos de la Argentina (Adefa).

Por otra parte, el hecho de que el BCRA exija financiamiento a 180 días para el excedente del cupo no sólo limita la posibilidad de realizar la operación dado que hoy no hay crédito a ese plazo para la Argentina, sino que también genera ruido en los proveedores del exterior el plazo de seis meses planteado por el Gobierno. “Queda claro que no hay dólares y hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, por ende, nadie te quiere prestar, dijeron las fuentes.

Por otra parte, en el caso de que una empresa consiguiese el financiamiento, ¿cómo saber a qué precio estará el dólar en seis meses? ¿A qué precio debería vender los productos? Lo que esta situación generará no sólo es menor producción, sino también más presión sobre los precios, analizan en la industria.

En el BCRA analizan por estas horas de qué forma tomar una medida general que flexibilice la norma anterior pero sin ser destinada a un sector en particular y, por otro lado, sin que ello vuelva a incentivar las compras especulativas. Pero aún no hay respuesta. Fuentes oficiales aseguran que están en permanente contacto con AFAC, Adefa y el gremio Smata, pero aún sin solución.

Preocupa a las autoridades esta situación porque se trata de un sector con gran capacidad de producción, empleo y generador de divisas, ya que el 60% de lo que las terminales producen es exportado. Si las plantas frenan por falta de insumos, también se afectará la venta al exterior y, por lo tanto, la entrada de dólares.

