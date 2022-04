El kirchnerismo impuso su mayoría y el Senado le dio media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura

El oficialismo obtuvo el número necesario y avanzó en el proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura. Tras negociar con el senador rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y su par misionera, Magdalena Solari Quintana (Frente para la Concordia de Misiones), que prestaron sus votos, el Frente de Todos obtuvo el quórum y los votos para darle media sanción al proyecto de la Casa Rosada.

Así, luego de cinco horas de debate, el Frente de Todos obtuvo 37 votos a favor frente a los 32 votos en contra de la oposición. Ahora se girará a la Cámara de Diputados en donde aún se tienen que conformar las comisiones para que se trate y el desarrollo será más accidentado.

En la Cámara Baja el oficialismo no cuenta con el número necesario para poder darle la sanción definitiva. Algunos entienden que tampoco tiene las 129 voluntades que son necesarias por poder obtener el quórum.

Por ahora tiene que avanzar en la conformación de las Comisiones y en estos casos el problema no son las presidencias porque como son de las denominadas comisiones de “gobernabilidad” las mantiene el Frente de Todos, pero el conflicto está en la conformación de las mismas y el oficialismo se quiere asegurar que va a poder contar con el número necesario para poder tener dictamen de mayoría que lleve el proyecto de ley al recinto lo más rápido posible.

El debate

Pasados veinte minutos de las 14, la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner dio inicio a la sesión con la presencia de 37 senadores, dando lugar al primero de los temas que fue la designación “Malvinas Argentinas” al salón de recepción del anexo de la Cámara de Senadores, en el marco del 40° aniversario de la guerra. Luego de un entredicho entre el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, y su par de la UCR, Luis Naidenoff sobre la conformación del quórum y los acuerdos parlamentarios, comenzó el debate en donde se anotaron 20 oradores de ambos bloques.

El miembro informante fue el senador oficialismo por Jujuy, Guillermo Snopeck quien señaló que “tenemos que mejorar la calidad de la Justicia que tenemos, tiene que haber un organismo que nombre a los jueces y controle su conducta. Necesitamos una ley, no dejemos a la Justicia paralizada, tenemos la obligación de reglamentar”.

Aunque no relató los detalles del proyecto, el texto que se aprobó y que llevó el oficialismo propone una integración del Consejo pase de 13 a 17 miembros sumando un juez, dos abogados y un académico. De esta manera quedaría compuesto por cuatro jueces de diferentes zonas del país, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Ejecutivo y seis del Poder Legislativo.

El punto principal de la discusión entre oficialismo y oposición es el rol que tienen que tener los magistrados del Máximo Tribunal en el organismo. El proyecto del oficialismo que obtuvo media sanción no incluye que la presidencia del cuerpo quede para el titular de la Corte Suprema,

El proyecto de la minoría, es decir de Juntos por el Cambio, sí le reservaba la silla de la presidencia al presidente de la Corte. Tanto es así que la senadora tucumana opositora Beatriz Ávila quien dijo que “las funciones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura son complementarias, no pueden estar separadas en estamentos estancos. No poder integrar a la Corte dentro del Consejo está a nuestro entender fuera de lugar”, advierte. “Si aprobamos esta ley, va a estar jaqueada porque vamos a tener presentaciones de inconstitucionalidad”, vaticinó la legisladora.

Uno de los discursos más esperado era el del senador Oscar Parrilli, espada del kirchnerismo en el Senado, quien hizo un pasaje sobre las actitudes judiciales de Cambiemos y señaló que “lo que hoy estamos sancionando es algo transitorio por culpa de la Corte Suprema. Esta Corte que durante todos los años que gobernó el macrismo y con el ex ministro Germán Garabano que designaba jueces especiales lo convalidaba. Cuando llegó el nuevo gobierno la Corte dijo que estaba todo mal hecho y nos dijo que nosotro, los peronistas, lo teníamos que solucionare pero que mientras tanto sigue funcionando todo igual.

El dato más llamativo fue que Parrilli explicó una de las modificaciones que sí había acuerdo entre los bloques y es que se definió que tanto los senadores como los diputados que formen parte del Consejo de la Magistratura “no es necesario que sean abogados”.

El hombre más cercano a la vicepresidenta en la Cámara Alta señaló que el plazo que estableció la Corte Suprema del 15 de abril para contar una nueva ley, como no va a ser posible, se sucederá un “golpe de estado” al Consejo de la Magistratura. “Con este fallo la Corte ha legislado, es como si nosotros -por los senadores- mañana sacamos una sentencia. Están diciendo que van a asumir, independientemente de lo que pase, no sé si van a aparecer con un tanque para asumir”

La senadora santafesina del PRO Carolina Losada le apuntó a que la intención del oficialismo es la “buscar impunidad. No creen en los valores republicanos, no vinieron mejores, no vinieron ni siquiera a gobernar y a solucionar algunos de los problemas que tenemos los argentinos”.

Gran parte de los discursos se fueron intercambiando entre críticas al proyecto de parte de los senadores de Juntos por el Cambio en donde apuntaron a la independencia del poder judicial y, por el otro lado, el bloque del Frente de Todos una defensa del mismo señalando la actitud de la Corte queriendo legislar y haciendo referencia a que la intención de la oposición es poner a los jueces del Máximo Tribunal a comandar el Consejo y de tener una posición “camaleónica”.

Sobre este punto fue el que avanzó la senadora Anabel Fernández Sagasti. La mendocina del Frente de Todos hizo un repaso sobre diferentes proyectos que se presentaron desde mediados de los 90 hasta mediados del 2000 en donde se establecían modificaciones al Consejo de la Magistratura y en todos los casos pedía que los miembros de la Corte Suprema no participen. Así, hizo referencia a proyectos que llevaban la firma de Elisa Carrió, el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Negri.

Pero la mendocina se detuvo en uno en particular de 1997 en donde, antes de leer algunos tramos del texto, hizo referencia a que la legisladora que lo presentó “no sé de qué bloque era, porque tiene más transferencias que un Corsa”, lo que provocó la risa de varios del Frente de Todos, la mueca de senadores del interbloque de Juntos por el Cambio y una sonrisa de parte de Cristina Kirchner que volvió a ocupar la presidencia del Senado para el final del debate. “El proyecto del que estamos hablando tampoco establecía la presencia de la Corte en el Consejo de la Magistratura ¿quién era esa diputada que lo presentó? Patricia Bullrich”, la actual presidenta del PRO.

