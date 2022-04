El demoledor testimonio de la mamá biológica de Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt: “Quedó desnutrida”

La mamá biológica de Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, le solicita hace algunos años a los padres de la niña poder hablar con ella. Ahora, dio una entrevista en la que contó detalles de su historia y las razones que la hicieron dar a su bebé en adopción.

Angelina Jolie adoptó a Zahara cuando esta tenía 6 meses, en un orfanato en Addis Abeba, Etiopía, en el año 2005. En ese momento, la bebé se llamaba Yemsrach. Luego de los trámites de adopción, Angelina y Brad Pitt decidieron cambiarlo a Zahara.

En su última entrevista con la agencia Reuters, la mamá biológica de la niña relató: “Mi bebé estaba al borde de la muerte. Quedó desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar. Yo estaba desesperada y decidí alejarme, en vez de ver a mi niña morir”. Asimismo, detalló que el nombre original significa “Buenas noticias”, y que el embarazo surgió producto de una violación que nunca contó a su familia, por lo mal visto que estaba en su comunidad que una mujer sea abusada sexualmente.

Finalmente, Mentewab Dawit Lebiso decidió contarle a su familia, quien la rechazó y expulsó de su tribu. Es por esto que buscó refugio en Hossana, donde nació la bebé. También buscó ayuda en sus familiares, pero como no la encontró, la mamá le aconsejó darla en adopción.

Cuando Angelina y Brad adoptaron a la nena, habían dicho que no tenía madre biológica ya que esta se había muerto de SIDA, lo que había sido informado por la abuela de la bebé al orfanato. De todos modos, la mujer apareció luego de dos años, desmintió todo lo que habían dicho sus familiares y sostuvo que la quería de vuelta, según aseguró la agencia mencionada.

“Mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel mundial. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más que una madre para ella que yo. Está con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que yo no la extrañe”, expresó.

“Me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara. Le pediría a Angelina que me deje hablar con ella. No quiero dinero de Angelina, no tiene que darme dinero, solo quisiera hablar con Zahara”, agregó. En una nota con Daily Mail en el año 2017, la mujer volvió a pedir por favor contactarse con la niña: “Por favor, déjenme hablar con mi hija”.

Fuente: la100.cienradios.com