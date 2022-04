Máximo Kirchner: “Hay que dejar de quejarse si cortan una calle"

En medio de la interna del Frente de Todos, el diputado y ex jefe de ese bloque en la Cámara baja, Máximo Kirchner, le envió un duro mensaje al presidente Alberto Fernández, pidió “hacerse cargo de la gestión”, al tiempo que reclamó “dejar de quejarse si cortan una calle” y terminar “con las pendejadas de la televisión”.

“Yo quiero que a nuestro gobierno le vaya bien porque eso significa que le va a ir bien a nuestra gente. Yo no quiero ni juego a las divisiones pero tampoco soy de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse, porque si los dirigentes se amontonan en una unidad que no busca dar todas las peleas, trabajar lo que hay que trabajar para que nuestra sociedad salga adelante, será una mera acumulación de dirigentes en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en la Argentina no puede volver a pasar”, sentenció.

Fue durante un discurso que dio en su rol de presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, durante un acto en el que asumieron las nuevas autoridades del espacio en el partido bonaerense de Merlo, que nuevamente estará liderado por el ex intendente local, Gustavo Menéndez.

“Tenemos que tener la libertad y entender que no había nada malo en nuestras críticas. Sabemos reconocer que hemos defendido todo aquello que nos ha convencido y también nos convocaron a levantar la voz cuando sintiéramos que nos estábamos equivocando. Yo quiero que a nuestro gobierno le vaya bien porque le va bien a nuestra gente. Tenemos que retomar el camino y si a veces hay conflicto y si a veces alguien te amenaza, tenés que contárselo a tu gente, pedirles que te acompañen, vamos a salir a la calle, como hicimos con Néstor y Cristina, y vamos a dar la pelea”, arengó el hijo de la vicepresidenta.

En este sentido, y tras varias jornadas de protestas y acampes en plena avenida 9 de Julio por parte de movimientos sociales, el diputado defendió ese tipo de manifestaciones y apuntó contra los empresarios: “¿Cómo puede ser que no entiendan que está faltando la comida en la mesa de los argentinos y argentinas? Hay que ser más generosos, hay que dejar de quejarse si cortan una calle. ¿Pero qué quieren que hagan? Hay que hacerse cargo de la gestión, de la comida, del trabajo, de la seguridad. Hay que cortarla con las pendejadas de la televisión y solucionar este complejo momento”, opinó al respecto.

En otro tramo de su exposición, el diputado del Frente de Todos recordó que “la semana que viene se va a conocer la inflación” de marzo y vaticinó que el índice “será muy duro”, por lo que le aconsejó al Poder Ejecutivo “tener la inteligencia y la voluntad suficiente para defender a nuestro pueblo” y “poner límites a los que abusan con los precios y juegan con el hambre de la gente gracias al amparo mediático”.

“El duro contexto que vivimos hoy comenzó a generarse cuando Macri asumió la presidencia y lo he dicho y lo seguiré diciendo en cada lugar pero, eso no puede servir de excusa para afrontar la realidad y solucionar los problemas que tiene hoy nuestro país. Porque hemos sido elegidos para representar a nuestro pueblo, nos presentarnos en elecciones para que la gente nos elija y estamos acá porque queremos estar, y tenemos que estar dispuestos a hacerlo”, advirtió.

Asimismo, el hijo de la vicepresidenta criticó a Mauricio Macri por la foto que se sacó junto al ex mandatario norteamericano Donald Trump, y los responsabilizó por la situación actual de la Argentina: “No podía dejar de pensar lo que le pasa hoy a nuestro pueblo, a nuestras ciudadanas y ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Merlo. No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país”, señaló.

En el acto también estuvieron la actual intendenta de Merlo, Karina Menéndez; el jefe de gabinete bonaerense, Martin Insaurralde; el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermin; y el presidente saliente del PJ local, Eduardo Alessi.

También estaban, entre otras autoridades locales y provinciales, la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la senadora Teresa García; el director de Vialidad provincial, Hernán Y Zurieta, y los intendentes Damián Selci, Marisa Fassi, Mariel Fernández, Nicolás Mantegazza, Marina Lesci y Facundo Díaz.

Durante su discurso, Máximo Kirchner también habló sobre “la derrota del peronismo en 2015″ y consideró que ese fracaso electoral “le salió cara a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen”, porque llevó a la gente “a un infierno” del que, según su visión, el propio partido “la había sacado en 2003″.

“El oeste, Moreno, Merlo, son de los distritos que más conocen lo que pasa cuando los dirigentes se amontonaron en un lugar y el pueblo en otro, eso fue en 2001. Fue del oeste donde salieron muchos argentinos y argentinas a Plaza de Mayo porque no daban más. Entonces tenemos que tener la capacidad de entender que cuando nosotros planteamos situaciones no lo hacemos desde la verdad, sino desde nuestra verdad. Tenemos que darnos la oportunidad de no personalizar la discusión política”, cerró.

Fuente: Infobae