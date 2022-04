Francesca, la hija de Wanda Nara, hizo de modelo para la marca de cosméticos de su mamá

Wanda Nara está con todo en lo que a negocios se refiere. La empresaria y pareja del futbolista Mauro Icardi se encuentra a full con su marca de cosméticos, que se llama por su nombre.

De hecho, la rubia viajó a la Argentina para unos lanzamientos para su local, el cual confesó ya en Buenos Aires que se irá expandiendo. A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 11 millones y medio de seguidores, mostró el detrás de escena de una producción para su marca.

Sin embargo, en el medio de dos modelos para las fotos había una cara conocida. Y es que Francesca Icardi, su hija, apareció posando para las cámaras.

En medio de una muchedumbre en el Abasto porteño, Wanda Nara habló con LAM, el ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito que se emite por América TV. La empresaria tocó varios temas, entre ellos su sueño de tener un negocio en su país.

“Sí, la verdad que sí, nunca me imaginé tener un local. La idea era solo tenerlo para Navidad y bueno, se extendió. Ahora abrimos la semana que viene otro más, de a poco. Feliz de apostar por mi país. Siempre digo lo mismo, y es verdad, esto no se compara con nada”, señaló Wanda.

Asimismo, la empresaria también tuvo tiempo de hablar con la China Suárez, la tercera en discordia del escándalo del WandaGate con Mauro Icardi. “No, no me molesta (que se la nombren). No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo”, reconoció Wanda.

Fuente: la100.cienraidos.com