Máximo Kirchner sigue marcando diferencias: «la derrota del peronismo en 2015 salió cara»

Con la división del oficialismo entre kirchnerismo y peronismo, los días de Alberto Fernández luego del acuerdo con el FMI son más complejos. El jefe de Estado debe trabajar no solo para conformar a la sociedad con sus decisiones sino también a sus propios compañeros de partido que constantemente lo refutan. Quien encabeza la lista de este fenómeno es Máximo Kirchner, líder de La Cámpora que volvió a cargar contra él.

En un acto del PJ en Merlo, el diputado del Frente de Todos aseguró, según NA, que «la derrota del peronismo en 2015 salió cara para todos los argentinos y argentinas«. En este mismo sentido, el funcionario agregó que «esa derrota, a nuestro pueblo, lo llevó a un infierno que el mismo peronismo lo había sacado en 2003″, en referencia a la evolución de Argentina al mando de Néstor Kirchner.

Dentro de los temas a resolver, Máximo Kirchner puso a la inflación como el gran tema y reconoció que deben «afrontar la realidad y solucionar los problema que tiene el país». En este mismo sentido, el líder de La Cámpora adelantó que «será muy duro» el dato de la suba de precios que se conocerá la próxima semana y sobre el cual deben «tener la inteligencia y voluntad suficiente para defender al pueblo».

Máximo Kirchner y la interna

Dejando de lado los mensajes tácitos, el funcionario kirchnerista se metió de lleno en el conflicto interno y reconoció que no quiere «el juego de las divisiones» porque no es «de los que piensa que hay que amontonarse por amontonarse». Si esto ocurre «será una mera acumulación de dirigente en un lugar y con la gente en otro lugar. Eso en Argentina no puede volver a pasar«.

Con estas sutiles declaraciones, el diputado deja entrever que está dispuesto a separarse del Frente de Todos en caso de que la postura del presidente siga siendo la misma. Esto pone en alerta la tranquilidad que se vive en Casa Rosada y aparece como un principal candidato para 2023, año en el que serán las elecciones presidenciales y podría hacer fórmula con su madre.

Con información de www.elintransigente.com