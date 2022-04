¿Por qué no se constituyeron las comisiones permanentes de Diputados para que funcione la cámara?

El desenlace de las negociaciones entre oficialismo y oposición estaba previsto para esta semana, pero la constitución de las 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados recién se concretará después de Semana Santa, una demora inédita para el período de sesiones ordinarias que comenzó el 1° de marzo. Hasta la semana pasada, en el bloque del Frente de Todos hablaban de la definición de todos los cargos en un sólo anuncio, pero en Juntos por el Cambio opinan que el proceso será paulatino, porque los intercambios no han sido tan fluidos dentro de cada espacio para acordar quiénes presidirán las comisiones.

El tratamiento del Presupuesto 2022 y el pacto con el FMI obligaron a las autoridades de ambas fuerzas a acordar la constitución de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas. El inminente ingreso a Diputados de la reforma del Consejo de la Magistratura impondrá el armado de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, mientras que el acuerdo para debatir una nueva Ley de Alquileres activó la comisión de Legislación General. Si se acelera el giro de la reforma del Consejo, la Cámara baja habrá alcanzado cubrir un puñado de cinco comisiones.

No será fácil llegar a ese número porque tanto Justicia como Asuntos Constitucionales son reclamadas por JxC y el oficialismo no tiene interés alguno en entregar el control de órganos legislativos que son determinantes para la gobernabilidad. El FdT busca mantener el control de esas comisiones, en un intercambio de presidencias por mayorías.

Hasta ahora esos puestos son la única parte concreta de un proceso que arrancó en diciembre con Presupuesto y Finanzas. El diputado y titular del Banco Credicoop, Carlos Heller, fue reelecto al frente de la primera comisión y la massista Alicia Aparicio quedó al frente de la segunda. Las 48 comisiones permanentes deben ser distribuidas en forma proporcional entre las principales fuerzas políticas del recinto. El FdT tiene 118 bancas y JxC reúne 116. Es una paridad demasiado estrecha que, de acuerdo al sistema D'Hont, debe plasmarse en la composición de cada una de las comisiones.

Diputados

La definición de Presupuesto y Finanzas fue el prólogo de la dura negociación que vendría en febrero, cuando el oficialismo intentó poner en marcha el período de sesiones extraordinarias que convocó el presidente Alberto Fernández. Esa instancia arrancó accidentada luego de la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista. Su reemplazante, el rosarino Germán Martínez, convocó a las autoridades de JxC para continuar con las definiciones. Los negociadores opositores fueron duros: le plantearon al flamante jefe de la bancada que querían más comisiones por encima de la proporcionalidad del D'Hont y que le convenía al oficialismo ceder para evitar la parálisis de la Cámara. Martínez comprobó que no tenía condiciones para poner en marcha las extraordinarias y el período naufragó.

Las negociaciones fueron retomadas hace dos semanas y comenzaron a ordenar el desenlace. El FdT tendrá 23 comisiones, JxC manejará 22 y una quedará en manos del Interbloque Federal. A simple vista no se alteró la paridad del recinto aunque las novedades tendrán que ver con quiénes encabezarán cada comisión. En el primer balance, JxC sumó las comisiones de Legislación Penal y Agricultura, que serán encabezadas por el macrista Gerardo Millman, que responde a la titular del PRO Partricia Bullrich, y del radical Ricardo Buryaille, ex ministro de Agroindustria de la era Cambiemos. Para quedarse con esas dos comisiones, JxC tuvo que ceder la comisión de Industria, que ahora está en el radar del FdT.

Dentro de JxC ya está definida la distribución. El PRO se quedará con 11, la UCR con siete, Evolución Radical se queda con dos y la Coalición Cívica con la misma cifra.

Los números de comisiones que tendrá cada fuerza se conocieron por anticipado como parte de un acuerdo entre todos los bloques. Acordaron definir cuántas tendrán, pero los nombres de quiénes las conducirán también son materia de debates internos en cada fuerza. En el oficialismo aseguraban la semana pasada que el titular de la cámara, Sergio Massa, no firmaba la resolución con la composición de todas las comisiones porque dentro de JxC no se ponían de acuerdo y todavía no habían ordenado los nombres. No es un problema ajeno al oficialismo que viene de experimentar una división interna por los términos de la negociación con el FMI.

* Para www.iprofesional.com